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戲說從頭／與影帝楊群演風月片 邵音音嘆葬送一生

記者蘇詠智╱綜合報導
邵音音因「官人我要」走紅，卻也招來大禍。(取材自hkmdb)
邵音音因「官人我要」走紅，卻也招來大禍。(取材自hkmdb)

兩度獲得金馬獎影帝的資深男星楊群88歲逝世，他與妻子俞鳳至在1970年代自組鳳鳴公司，拍過瓊瑤原著改編的「庭院深深」等電影，不乏叫好叫座，卻在風月片熱潮中跟風拍了一部引起巨大爭議的「官人我要」，女主角邵音音雖然一砲而紅，卻被貼上「異色」標籤，往後人生歷經滄桑。

「官人我要」影音產品封面可以看出掛名導演的也是楊群自己。(取材自hkmdb)
「官人我要」影音產品封面可以看出掛名導演的也是楊群自己。(取材自hkmdb)

楊群在影壇最走紅時，大都扮演溫文儒雅的男性，然而兩度金馬獲獎之後，和名導李翰祥攜手卻是拍攝尺度大膽的風月片；接連在「風流韻事」和「金瓶雙艷」演西門慶，由於香港票房大賣，他從小生轉型成淫惡富商的代表。鳳鳴公司拍攝的「官人我要」，以「玉堂春」為藍本，邵音音扮演的名妓蘇三免不了要寬衣解帶，這部片格調不如李翰祥的風月片，裸露色情的程度則有過之，在香港票房開紅盤。

香港出生、台灣長大的邵音音，由台赴港追尋星夢，接連幾部片清涼表演成了知名的「豔星」，甚至在「官人我要」前往坎城影展市場展，她也是宣傳重點，一身粉紅肚兜透視裝搶盡鋒頭。不料美聯社稱她為「China Doll」，新聞譯為「中國娃娃」，她被懷疑是間諜，再加上大膽演出，被認為破壞台灣女星形象，就此被列入黑名單。

楊群死訊傳出後，邵音音在臉書上發文寫道：「楊老闆走了。一部玉堂春蘇三起解的故事埋了我的一生。背負了生命的牢獄。」「拍攝時為了等風吹著我的屍體能搖蕩（盪）。乘（趁）我吊在樹上時，脫了我的褲子，風能吹裙子看到屁股。」

邵音音寫著，「一部官人！我要！成就了好多人的發達，也富貴了很多人，只有一人在黑暗中度過了一生！」

邵音音現在模樣和年輕時相差非常多。(取材自Instagram)
邵音音現在模樣和年輕時相差非常多。(取材自Instagram)

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