倫敦遇電話詐騙 鍾鎮濤愛女嚇哭個資全給

鍾鎮濤(中)與女兒鍾嘉晴(左)感情深厚。(取材自Instagram)

「阿B」鍾鎮濤和台灣老婆范姜素貞生有兩女鍾懿、鍾幗，今年鍾懿迎來18歲生日，而他與章小蕙所生的大女兒鍾嘉晴（Chloe）已27歲，人在英國倫敦，近日突然自爆接到中國駐英大使館 的詐騙電話，讓許多人無比震驚。

鍾嘉晴在Instagram發文表示，一通電話「讓我去領一份重要文件，但由於當時在忙，且是機器電話聲音，就沒在意關斷了」。結果不久又收到同樣電話，「讓我轉人工客服詢問是什麼文件」。轉接到客服人員後，對方問了鍾嘉晴的姓名以及身分證號，並透露文件內容是一名中國廣州旅客身上攜帶大量銀行卡遭海關稽查，其中一張信用卡就是以她的名義辦理的；嚇得她趕緊由對方轉接到廣州市公安 局報案。

自稱是警方的人詢問鍾嘉晴案發經過，並囑咐她不能將此事告知第三人，包括父母，理由是擔心她這樣做會引起嫌疑人的注意，之後又要她下載一個App做筆錄才能處理。結果鍾嘉晴被嚇哭了，按照對方的要求一一操作，個資全給。