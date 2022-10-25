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觀影說劇／「我們這十年」 譚松韻搞智慧農業

娛樂新聞組／綜合報導
譚松韻在「我們這十年」的「心之所向」單元，飾演「90後新農人」。（取材自新快報）
譚松韻在「我們這十年」的「心之所向」單元，飾演「90後新農人」。（取材自新快報）

中國電視劇「我們這十年」正在熱播，其中在「心之所向」單元譚松韻飾演「90後新農人」；在「理想生活」單元中，楊子姍、陳赫領銜主演，展現中國對外開放、合作共贏的新局面。      

新快報報導，「心之所向」單元以「生態文明建設與鄉村振興」為主題，以保障糧食安全的農村故事為切入口，從一個「90後新農人」以及眾多扎根泥土的群眾、領導幹部形象切入，刻畫他們在農業發展、糧食增收、鄉村振興道路上，關關難過關關過的奮鬥歷程。

該單元導演李昂表示，此單元命名為「心之所向」，意在表達從內心自然產生出巨大力量並為之不斷努力奮鬥，以表達「新農人」對故鄉的情感以及年輕一代的責任心，「有人因為相信而看見，有人因為看見而相信。大部分人是所見即所得，但有些人，真的是因為他們心裡面有一個奔向的地方，想把自己的家鄉建設得越來越好，雖然路還很長，但因為他們心里相信，所以就能看見未來」。

劇中，譚松韻飾演的李心遙，是一名90後女孩，承包了2000餘畝地，搞智慧農業，讓種田不再靠天吃飯。男主角方新桅則由聶遠出演，飾演一位80後，回村辦秧苗工廠，創新發展糧食經濟。

「理想生活」單元以「人類命運共同體」為主題，以高質量對外開放提質增效為背景，講述了普通老百姓、外企人員、大小外商、商務部門工作人員之間的故事。

在「和解」與「開放」的雙線敘事中，該單元不僅展現了小人物找尋人生目標的奮鬥歷程，也演繹出了義烏創造商貿奇蹟「這十年」的變遷史。談到該單元的創作立意，製片人吉青表示，「理想生活」旨在展現開放的大時代下，中國人民的大國情懷與擔當精神，以及與全世界人民共享中國改革開放豐厚成果的動人場景。

劇中，楊子姍飾演的西班牙華僑阿香，童年時期父母雙亡，從小跟著外婆在義烏相依為命。陳赫飾演的彼得曹，則是義烏國際商貿城裡的「國際通」。作為進口展國際部負責人，他最大的理想就是「讓義烏成為中國連接世界的窗口」。

導演 商務部

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