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承認女兒在街頭領救濟食物 吳綺莉嘲諷媳婦

記者陳建嘉／綜合報導
吳綺莉（右）與女兒吳卓林，母女近年來頻傳失和。（取材自Instagram）
吳綺莉（右）與女兒吳卓林，母女近年來頻傳失和。（取材自Instagram）

成龍與吳綺莉當年爆出婚外情，吳綺莉獨自撫養女兒吳卓林，不過如今母女傳失和，吳卓林2015年出櫃，隔年和大她12歲的混血女友Andi結婚待在加拿大；不過近來有網友目擊吳卓林在排隊領免費食物，身上穿得像流浪漢，引發外界議論，吳綺莉24日晚間發文證實此事。

吳綺莉在微博上貼出卓林年少時騎馬的照片，佩服女兒一個人遠在他鄉，竟還能養活一個30多歲稱自己有病的老外，字字句句嘲諷Andi。

有人在多倫多拍到吳卓林在排隊領救濟食物。（取材自微博）
有人在多倫多拍到吳卓林在排隊領救濟食物。（取材自微博）

吳綺莉對女兒喊話，寫下：「為妳驕傲，為了所謂的愛情不到20歲、就開始遠在他鄉，獨自一人養活一個三十多歲，說自己有病？的老外，作為一個母親、您的堅強令我感到驕傲。感謝天父、感恩每一天。」證實女兒正在加拿大靠自己養Andi。

吳綺莉貼出吳卓林騎馬舊照。（取材自Instagram）
吳綺莉貼出吳卓林騎馬舊照。（取材自Instagram）

對此，網友回應：「誰的人生都只有一次，妳已經把她撫養長大，妳的義務結束了，希望妳在以後的日子裡天天都開開心心的，照顧好自己」、「做母親的面對叛逆的孩子，真是無力又心痛」、「女兒還是妳的女兒，母女連心，讓她在挫折中成長與醒悟吧。總有一天她會懂的妳的不易與包容，也許會回到你的身邊」。

此外，據明報報導，吳卓林被傳出獨自排隊領取免費食物，事後Andi在社交網拍片澄清，強調跟卓林生活美滿幸福，叫大家不用擔心。

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