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機場保全「強壓女粉撞柱」 張雲龍護身網路激讚

娛樂新聞組／綜合報導
張雲龍出道多年，累積了不少粉絲。（取材自微博）
張雲龍出道多年，累積了不少粉絲。（取材自微博）

中國34歲男星張雲龍是楊冪公司「嘉行傳媒」旗下藝人，出道多年累積了不少粉絲，近日他現身上海虹橋機場，據傳有女粉絲與保安發生爭執，張雲龍見狀上前勸架避免事件再升級，獲網友激讚，誇讚他有擔當。

綜合媒體報導，張雲龍近期二度參加綜藝節目「披荊斬棘2」，令他話題度增加。近日從網上流傳的影片可見，當張雲龍現身時有一大堆粉絲上前跟拍，其身邊有不少保安護送前行，途中，有名粉絲和保全發生推擠衝突，雙方開始大聲互罵。

張雲龍（中）在機場勸架的事蹟，獲得網友好評。（取材自微博）
張雲龍（中）在機場勸架的事蹟，獲得網友好評。（取材自微博）

對此，張雲龍拍了拍保全的肩膀，似乎想請對方冷靜，不料，保全竟突然向前衝、直接將女粉絲壓到柱子上，張雲龍見狀立刻上前拉住保全，並將身體擠進兩人之間，他也不顧對方指著自己鼻子喊「讓開」，一直出聲安撫，執意將保全拉著繼續往前走，避免雙方真的動手。

有網友指該女子並不是粉絲而是代拍，張雲龍眼見情況混亂並上前作出勸架，用自己的身體擋在雙方之間並拉開保安，避免事件升級。

影片流出後，網友對於張雲龍的勸架舉動表示讚賞，事關身為一個公眾人物仍願意親身作出協調，是非常罕見，大家都紛紛讚他夠Man，令不少人對他添好感。

但也有網友認為現場情況過於混亂和危險，「現在是誰保護誰啊」、「這種情緒都控制不住的保安，如何保證藝人安全啊」、「那女的態度也很差」、「頭一次見到明星勸架的」。

張雲龍於2014年因電影「梔子花開」打開知名度，還演出過「古劍奇譚」、「三生三世枕上書」、「民國奇探」等人氣作品。

電影 機場 楊冪

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