我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

搭檔好感情 馬麗曬沈騰帥照：「生日快樂我的哥」

娛樂新聞組／綜合報導
沈騰身穿白色印花襯衫，面容帥氣，近來瘦身成功後顏值大幅提升。（取材自微博）
沈騰身穿白色印花襯衫，面容帥氣，近來瘦身成功後顏值大幅提升。（取材自微博）

「開心麻花」團隊式中國喜劇片品質保證，老班底沈騰、馬麗功不可沒，兩人主演的「夏洛特煩惱」、「羞羞的鐵拳」、「獨行月球」等片叫好叫座。日前沈騰度過43歲生日，馬麗曬照慶祝喊「生日快樂我的哥」。

網易娛樂報導，馬麗為沈騰送上生日祝福，寫道：「我的老搭檔，麻花一哥、亞太最帥、越來越瘦的影帝沈騰老師，我攜全家老小+粉絲們送上最真心的祝福：您一定要健健康康、快快樂樂、福如東海、壽比南山、幸福永遠哈哈哈哈哈，生日快樂我的哥。」

在配文中，馬麗喊沈騰「我的哥」，關係兩人可見有多好，今年在「獨行月球」再次搭檔，也勾起網友對這對熒幕CP的喜愛和回憶。網友也紛紛在評論中喊話兩個老搭檔以後也要一起過生日。

馬麗曬照為老搭檔沈騰送上生日祝福。（取材自微博）
馬麗曬照為老搭檔沈騰送上生日祝福。（取材自微博）

而照片中，沈騰身穿白色印花襯衫，面容帥氣，他近來瘦身成功後顏值大幅提升，讓不少網友們熱議。

不久前，沈騰為友人錄製的慶生視頻曝光，視頻中他身著高領白色毛衣，搭配藍色西裝，身形挺拔，看起來瘦了許多。網友調侃：「或許這就是皮拉提斯的力量嗎？」此前，有網友分享巧遇沈騰練皮拉提斯的合照。網友大讚沈騰減肥效果佳，更讚他可以演出中年偶像劇。

上一則

周興哲露肌開唱 趙岱新：怎麼這麼好聽

下一則

金鐘分家 網誇戲劇場質感佳 批綜藝場「像髮廊尾牙」

延伸閱讀

西遊記扮白骨精老戲骨演員 93歲劉惠明病逝

西遊記扮白骨精老戲骨演員 93歲劉惠明病逝
孔曉振隻身返韓 曬照甜喊「我的天使」

孔曉振隻身返韓 曬照甜喊「我的天使」
MLB／「旅日幫」建功助教士逆轉勝 達比修有曬帥照

MLB／「旅日幫」建功助教士逆轉勝 達比修有曬帥照
官宣戀情？張穎穎曬照暗藏汪小菲 網酸：心機好重

官宣戀情？張穎穎曬照暗藏汪小菲 網酸：心機好重

熱門新聞

有人在多倫多拍到吳卓林與混血女友Andi在排隊領免費食物。 圖／摘自微博

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

2022-10-18 13:44
梅根常發表鼓勵女性自主的演說，酸民卻批她虛偽、自打嘴巴。（路透資料照片）

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

2022-10-21 18:14
陳昭榮事業成功但經營婚姻卻有缺憾。本報資料照片

陳昭榮離婚／和葉全真爆緋聞 壓垮婚姻最後一根稻草

2022-10-19 00:28
汪小菲（左）和張穎穎戀情已經接近公開。(取材自微博)

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

2022-10-18 21:33
Angel曝光胸前深溝照。(取材自Instagram)

賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領

2022-10-19 20:48
戚小戀曾替劉德華、郭富城、小虎隊、江蕙、黃乙玲寫歌。圖／源瑗園提供

劉德華、江蕙都唱過她的歌 女星隔30年復出美成這樣

2022-10-19 12:46

超人氣

更多 >
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈
路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感