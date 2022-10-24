搭檔好感情 馬麗曬沈騰帥照：「生日快樂我的哥」

沈騰身穿白色印花襯衫，面容帥氣，近來瘦身成功後顏值大幅提升。（取材自微博）

「開心麻花」團隊式中國喜劇片品質保證，老班底沈騰、馬麗功不可沒，兩人主演的「夏洛特煩惱」、「羞羞的鐵拳」、「獨行月球」等片叫好叫座。日前沈騰度過43歲生日，馬麗曬照慶祝喊「生日快樂我的哥」。

網易娛樂報導，馬麗為沈騰送上生日祝福，寫道：「我的老搭檔，麻花一哥、亞太最帥、越來越瘦的影帝沈騰老師，我攜全家老小+粉絲們送上最真心的祝福：您一定要健健康康、快快樂樂、福如東海、壽比南山、幸福永遠哈哈哈哈哈，生日快樂我的哥。」

在配文中，馬麗喊沈騰「我的哥」，關係兩人可見有多好，今年在「獨行月球」再次搭檔，也勾起網友對這對熒幕CP的喜愛和回憶。網友也紛紛在評論中喊話兩個老搭檔以後也要一起過生日。

馬麗曬照為老搭檔沈騰送上生日祝福。（取材自微博）

而照片中，沈騰身穿白色印花襯衫，面容帥氣，他近來瘦身成功後顏值大幅提升，讓不少網友們熱議。

不久前，沈騰為友人錄製的慶生視頻曝光，視頻中他身著高領白色毛衣，搭配藍色西裝，身形挺拔，看起來瘦了許多。網友調侃：「或許這就是皮拉提斯的力量嗎？」此前，有網友分享巧遇沈騰練皮拉提斯的合照。網友大讚沈騰減肥效果佳，更讚他可以演出中年偶像劇。