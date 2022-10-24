郭富城墨寶籌款百萬港元 還上幼兒園當書法老師

郭富城（後排中）到幼兒園，為小朋友當一日書法老師。（取材自微博）

55歲香港 天王郭富城近年愛上書法 畫畫，不時在社交網站貼出自己的作品。無線台（TVB）近日舉行了「星光熠熠耀保良」的籌款節目，郭富城在社交平台上傳了一段寫字畫的片段，還曬出在幼稚園擔任一日書法老師的照片。

香港01報導，郭富城發文表示自己從1997年開始擔任「保良局永恆愛心之星」，及為保良局演唱百周年主題曲「愛的發熱網」，25年來都為善不甘後人，出心又出力。郭富城說：「今年局方希望我以一種靜態方式為保良局籌款，就是執筆提字，書寫『保赤』、『安良』這對字畫。我很榮幸接受這份邀約，並非常靜心及用心地於畫室內細意提筆完成。」

郭富城表示，很高興得知這些幅字畫得到善長龍景銓及保良局籌委會的欣賞，共籌得100萬（港元，約12.7萬美元），「令我感到非常開心和欣慰，因為可以把自己喜愛的興趣化為作品再從而可作行善之用，令我這份熱愛更平添深層的意義」。片段中可見郭富城大筆一揮，很快便寫出「保赤」、「安良」四個字；郭富城的書法看上去平常也訓練有素，筆法猶如行雲流水般流暢。

郭富城也為保良局旗下的幼兒園擔任一日書法老師，與小朋友分享寫毛筆字的樂趣。郭富城也上傳與小朋友一同寫毛筆字的照片。

其實，演藝圈內不乏「書法大師」，包括劉德華、孫儷 、張鐵林、劉曉慶、唐國強等人。

孫儷除了愛畫油畫，也曾在微博曬出書法作品，字跡清秀、頗有架式。張鐵林的書法應該也算達到「遒勁有力，收放自如」的境界，獲得普遍好評。劉德華的書法則給人一種獨特視覺感受，不少人說劉德華的書法就是最好的海報字體。