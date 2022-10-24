我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

「那山那海」還原畬族脫貧路 創央視收視新高

娛樂新聞組／綜合報導
「那山那海」描述畬族擺脫貧困的奮鬥歷程。（取材自微博）
「那山那海」描述畬族擺脫貧困的奮鬥歷程。（取材自微博）

反映脫貧歷史的電視劇「那山那海」正在央視熱播，收視率持續霸榜。該劇首播兩集均拿下全國收視率第一的好成績，還創下近兩個月CCTV-1黃金時段的收視新高。

羊城晚報報導，「那山那海」根據黃國敏中篇小說「山哈弄海」改編，由張衛執導，楊錚、張光北、奚望、鐵偉光、張植綠、楊立新、何政軍、米學東、白玉等老中青優秀演員聯合出演。該劇以福建寧德地區山鄉巨變為背景，展現了人民擺脫貧困的奮鬥歷程。

「村裡的老人說，大山收留了我們，我們是客。『山哈』是住進大山的客人，就是我們畬族人。」這是「那山那海」的開篇字幕，也是原著小說「山哈弄海」名字的部分出處。小說名的另一半含義在「海」，而山海之間便是俗稱閩東的寧德市。

寧德是一個多民族聚居的地方。其中，畬族是寧德的主體少數民族，寧德也是全國畬族人口最為集中之地。「那山那海」雙線並行，刻畫畬族人在山海之間的兩種選擇：在山裡開山修路、種植葡萄、養殖土豬，謀出一條生路；在海裡養殖紅膏蟳、培育大黃魚，也找到一條新路。山海相融，讓全劇更具看點。

「那山那海」的故事開始於80年代的寧德觀風寨，當時人們上下山只能靠一條被老人們形容為「猴子才能走」的險路。因為交通不便，留在山上的人生活艱難，其中就包括故事的主人公——畬族雷家三兄弟。

雷家大哥雷銓水，性格堅韌踏實，一心想讓家人過上好日子。老二雷恆水敢闖敢拼，他在下山打工的過程中逐漸開闊了眼界，認識到海裡其實蘊藏著改變家鄉命運的致富生機。以考出大山為夢想的三弟雷德水，則在哥哥們的激勵下，逐漸扭轉過去一些狹隘的觀念。

故事一開始，一場突如其來的颱風讓雷家陷入困境。值錢的牛被砸死、老大傷了腿，眼看娶心愛的姑娘進門的親事就要泡湯；此時正好有人上門給老二提親，只要他答應入贅身體有恙的富戶女家中，豐厚的禮金既能讓老大馬上娶親、也能為沒錢讀高中的老三解燃眉之急。抉擇當前，雷家三兄弟開始了與命運的抗爭。

該劇還展現畬族的文化特徵、民族特色、習俗習慣。劇中的重頭戲「三月三」表演，出動演員及群演500多人，製作了500多套符合時代背景的畬族服飾，並呈現竹竿舞、八井拳、長桌宴等畬族元素。

小說

上一則

金鐘戰服撞衫「燈塔」？楊謹華：一見鍾情、歡迎打卡

下一則

林志玲拚子辛苦 國民姐夫AKIRA首吐心聲

延伸閱讀

西遊記扮白骨精老戲骨演員 93歲劉惠明病逝

西遊記扮白骨精老戲骨演員 93歲劉惠明病逝
習近平智囊總結10年變革 宣稱堪比毛、鄧時代歷史轉折

習近平智囊總結10年變革 宣稱堪比毛、鄧時代歷史轉折
烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知

烏國形勢嚴峻 俄將試射核飛彈 中國發布緊急撤僑通知
同提九二共識、反獨 央視：國民黨祝賀中共20大召開

同提九二共識、反獨 央視：國民黨祝賀中共20大召開

熱門新聞

有人在多倫多拍到吳卓林與混血女友Andi在排隊領免費食物。 圖／摘自微博

成龍女兒街頭領救濟食物 辣妻不忍了公開真相

2022-10-18 13:44
梅根常發表鼓勵女性自主的演說，酸民卻批她虛偽、自打嘴巴。（路透資料照片）

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

2022-10-21 18:14
陳昭榮事業成功但經營婚姻卻有缺憾。本報資料照片

陳昭榮離婚／和葉全真爆緋聞 壓垮婚姻最後一根稻草

2022-10-19 00:28
汪小菲（左）和張穎穎戀情已經接近公開。(取材自微博)

網爆汪小菲半夜毆打張穎穎 女方報警求助瘀青照曝光

2022-10-18 21:33
Angel曝光胸前深溝照。(取材自Instagram)

賈靜雯女兒低胸側躺快「掉出來」 網幫喊舅舅：買高領

2022-10-19 20:48
戚小戀曾替劉德華、郭富城、小虎隊、江蕙、黃乙玲寫歌。圖／源瑗園提供

劉德華、江蕙都唱過她的歌 女星隔30年復出美成這樣

2022-10-19 12:46

超人氣

更多 >
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈
路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感