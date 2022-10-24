汪小菲餐廳被罰後進攻娛樂圈？登荒島拍美食綜藝

汪小菲近日負面新聞不斷。（取材自微博）

大S前夫汪小菲 去年恢復單身，卻傳出婚內就搭上26歲女星張穎穎，兩人關係成謎；先前更爆出汪小菲和張穎穎大打出手，女方更因此報警，引起熱議。汪小菲對此未回應，日前終於更新貼文，卻自曝已到荒島生活，外界猜測他似乎是接下美食 綜藝節目。

汪小菲2020年底在中國開設餐飲品牌「麻六記」，近期傳出旗下分店因原料不合格，被依違反食品安全法被開罰9100人民幣（約1255.8美元）。近日汪小菲更新動態，上傳一連串出海照，不只在海邊取柴生火、露營用小鍋煮食、欣賞岸邊夕陽，並且和廚藝出名的張亮、運動員高亭宇同框。他發文：「荒島上的生活，樂得我腹肌都抽筋了，我會一直想你們的，張亮太能幹了，高亭宇弟弟太樂觀了，開心的時光。好好珍惜吧。」

汪小菲（中）PO出荒島生活照，被猜測是上了新綜藝。（取材自微博）

畫面中汪小菲穿著輕便衣褲，笑容相當愉快，似乎一甩旗下品牌挨罰、感情失利的陰霾。大批網友則火速留言，有人好奇三人合體「這是新綜藝嗎」、「我竟然在這裡看到我亮哥，是在拍綜藝嗎」、「進攻娛樂圈了，出道了」、「期待節目」。

汪小菲日前曾在社群 平台公開一段自拍影片，透露正在拍美食節目，堅持很多天，日後也會持續更新拍攝花絮。因此部分網友推測，他的荒島生活和錄節目有關。

不過，汪小菲其中一張照片拍到一隻雞，引起黑粉注意，嘲諷「雞」正是張穎穎本人：「就是張穎穎，你們看不出來」，其他人見到後跟風流言：「這隻雞不就是她的美照」、「離開張穎穎才能旺事業，別再分不清」、「這麼寫實嗎。」