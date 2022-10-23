林峯駁披荊斬棘2「刻意設定」 稱肆意展現真性情

林峯很珍惜參加「披荊斬棘2」的機會。（取材自新京報）

港星林峯一直被譽為香港 中生代藝人裡多領域發展的典範。電視劇、電影 代表作不少，也打造了不少經典歌曲和演唱會舞台。他近日受訪表示：「我很幸運能擁有這些機會，當然，機會也要自己把握住才能叫機會。我也有不如意的時候，比如這段時間拍戲，緊接著要唱歌，這讓我很難保護自己的聲音狀態。如果休息不夠，上舞台難免沒有好狀態，這會讓我壓力很大。」

新京報報導，林峯說，對於忙碌他早已習慣。不過，也有不得已的時候，甚至產生了「總之都要做，那就做」的想法，但他對自己的要求是，不管多忙，都盡量投入：「就踏實地做嘛，演員肯定對自己有追求，也希望有持續不斷的發展和機會，這能給我們很大的滿足感。所以，我的腳步是停不下來的。」

人生路走著走著，他發現自己其實早已習慣忙碌的節奏和工作模式，嘴上說著總想歇一歇，但歇一會兒就會渾身不自在，生怕落下什麼，「我喜歡充實的生活，就連放假都喜歡帶著家人往外跑（感受生活），有事可做，有了體驗，才能更深刻地感受角色，更有動力往前走。」

林峯用「學習」來形容眼下的「披荊斬棘2」舞台、比賽、通告，對他來說，沒有什麼能比和志同道合的人產生火花，一起創作舞台，更快樂的了。既然有這個舞台，就要肆意展現自己的真性情，哪有什麼「刻意設定」：「男人之間聊天就是直來直去，大家就是來創作舞台的，都希望在這個節目裡能給觀眾留下一些好作品，大家的心是一致的，自然就沒心思樹立什麼形象？」

如林峯所說，他很珍惜這次機會。他說這是人生中難得的機會，幾十位哥哥中的每一位都是可以將友誼延續下去的。

林峯曾是TVB力捧的當家小生。2001年，他憑藉港劇「尋秦記」打響知名度，又和吳卓羲搭檔主演「大唐雙龍傳」成為經典，此後又出演了「回到三國」、「溏心風暴 」系列、「使徒行者」系列等多部叫好又叫座的劇集，讓他在港劇領域積攢了許多觀眾緣。」

被問到如今香港演員斷層問題，他不否認，「確實我們這個年齡層的演員不算多，尤其在電影方面。即使如此，我們還有精氣神在，就像整個香港電影業都很感恩古天樂先生，他不管多難也一直堅持著對電影的熱愛，心中始終有一團火。我們都一樣，無時無刻都期待著重返輝煌時期，但也不能只是回顧過去，更希望將港片風格傳遞下去。」