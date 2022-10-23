「豪門媳婦」奚夢瑤吐真言 不滿何猷君當年求婚秀

奚夢瑤（圖）不滿意當年何猷君的求婚安排。（取材自微博）

已故澳門 賭王何鴻燊四房兒子何猷君的太太奚夢瑤，最近在綜藝節目「做家務的男人4」節目中，公開投訴不滿何猷君當年求婚的策畫，隨即成為微博 熱話，引起網友正反兩方熱烈討論。

香港 01報導，在「做家務的男人4」最新一集節目中，奚夢瑤與多位嘉賓一起用餐，過程中大家討論到要策畫一個令她心動的生日會，此時坐在對面的魏大勛就提議：「整那些歪門邪道」，頓時令大家哄堂大笑。及後奚夢瑤就非常認真表示：「其實就是因為我老公策畫、就是那個求婚就策畫得特別爛，然後他們就覺得很好笑。就想讓你們策畫一個好一點的。」

奚夢瑤（左）不滿意當年何猷君（右）的求婚安排。（視頻截圖）

在2019年的求婚儀式上，何猷君可謂傾盡心思，在上海自家商場清了三層樓，使用9萬9999朵玫瑰花布置，還設計了電玩遊戲橋段，扮瑪利歐打怪獸，最後救出公主奚夢瑤，其還化身「搖滾王子」曬肌彈唱謝霆鋒的歌曲「活着Viva」，表演結束後就換上白色西裝化身「白馬王子」跪地求婚，整個求婚儀式相當大陣仗。據指他足足籌備了一個多月，還邀請了不少明星見證。

對於這一場求婚，原來三年過後奚夢瑤是不滿意的，而對於的她的不滿有網友則認為合理，事關整個求婚儀式被瘋狂吐嘈土味十足，場面就是尷尬非常。不過有網友則認為好浪漫，最重要可以看得見何猷君是精心策畫的。