吳克群「銀河裡擁抱」巡演 票價便宜到上熱搜

吳克群啟動巡演，票價便宜到上熱搜。（圖：唱戲世界娛樂提供）

吳克群憑參加歌唱競技節目「披荊斬棘2」，人氣再翻紅，近日在微博 公布啟動「銀河裡擁抱」巡演，11月3日於廣州起跑，其他場次包括杭州、南京、長沙、北京 和上海，但讓粉絲傻眼的是最貴VIP門票僅360元（人民幣，下同，約49.7美元），便宜到上微博熱搜，還有粉絲驚問：「是不是少打一個0？」

過去歌手在中國巡演票價，以周杰倫 為例，最貴是1680元，同樣參加「披荊斬棘2」的潘瑋柏，最貴門票為1280元，因此吳克群巡演票價一出，引起粉絲高度討論，粉絲直呼「別人一場VIP可以看吳克群五場」、「真良心價，這哥三觀超正」。

據悉，吳克群演出場地約每場容納千人的Live House，當初他推出「銀河裡擁抱」專輯時，就是在河岸留言等原創音樂場地表演，經紀公司表示：「吳克群想做這個巡演的原因，哪怕是在『披荊斬棘』裡面得到了最高的熱度，然後大家都說翻紅了，但克群決定不是馬上去投入下一個真人秀節目，而是真正回歸到音樂。」也希望用音樂、表演回饋粉絲。

經紀公司也解釋，票價之所以訂這麼低，「經過了20年，克群覺得需要回饋給所有歌迷，所以訂這個價格，哪怕會賠錢，他也是開心的去做，當然很開心的是一開賣這票馬上就秒殺了」。

有粉絲擔心留言詢問「老大會不會虧錢？」，吳克群霸氣回覆：「虧錢不怕，讓大家開心就好。」看到粉絲拿他票價與過往其他天價比較，吳克群也打趣要粉絲用省下的錢去吃消夜、買漂亮衣服，「雙向奔赴，有愛就對，我們都對」。