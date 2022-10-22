成龍曾被罵到想拿刀劈導演 幸好他拉住：神經病

今年是成龍從影60周年，他推出自傳「我是成龍」，很快搶購一空。（取材自微博）

國際巨星成龍拍過無數電影 ，在影壇舉足輕重，今年是他從影60周年，他推出自傳「我是成龍」，很快搶購一空。成龍在書中提到一路走來不容易，近日他上內地節目回憶道，曾經鬧到想拿刀劈導演 ，幸虧被洪金寶拉住。

香港01報導，成龍在節目「十點雅談」受訪，主持人問到為何要踏入電影圈吃苦，成龍自言當年無依無靠，沒有讀過書，「只會打、翻」，唯有靠自己。

成龍提到未成名時受過不少委屈，某次拍攝時鬧到差點拿刀劈導演，成龍說道當時的情形：「被人罵到都把我祖宗八代都罵出來了，我拿把刀就要進去砍導演，我說你可以罵我，你別罵我媽媽。」後來洪金寶把他拉住，說「神經病」，才讓他冷靜下來；最後他學懂要忍耐，之後從不在現場鬧人。

成龍也表示「罵我的人太多了」，以往很介意負面新聞，「以前報紙罵我一下，我一不開心，一天；我再想，兩天；再想，一個禮拜；再想，一年。我就為這一句話，我太不值得了。」後來成龍學懂感謝批評他的人，並寄語：「不要讓人罵你的一句話耿耿於懷。」

據報導，談到老去，成龍笑言很多人希望「大哥不要老」，但他認為能夠老去是一種幸運，「我能活已經不容易了，活到今天，有很多人老不了，李小龍 老不了，張國榮也老不了。」當他考慮退休時機時，會思考「如果李小龍沒有死，他今天會幹什麼，張國榮會再幹什麼。」

不過他最肯定的是，老去後不想客串老爸等閒角，此外現已不再考慮太長遠的計畫，他說：「現在就是生活好每一天，想明天要幹什麼，準備下個禮拜做什麼，下個月就別想了。」成龍透露，每天都會跑步、打拳，保持年輕。