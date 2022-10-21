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李易峰傳賣北京豪宅赴泰發展 嫖娼疑遭富家千金狠甩

娛樂新聞組／綜合報導
曾是中國頂級流量明星的35歲男星李易峰，9月因多次嫖娼被捕，演藝事業瞬間歸零。（取材自微博）
曾是中國頂級流量明星的35歲男星李易峰，9月因多次嫖娼被捕，演藝事業瞬間歸零。（取材自微博）

曾是中國頂級流量明星的35歲男星李易峰，9月因多次嫖娼被捕，所代言的13個品牌紛紛做出切割，演藝事業瞬間歸零。近日有消息傳出，李易峰疑似把位於北京的上億豪宅脫手，且有泰國娛樂公司邀請他轉往泰國發展。另有傳聞指出，李易峰事發前與富家千金論及婚嫁，但醜聞爆出後立即被狠甩，掀起熱烈討論。

綜合媒體報導，李易峰手上代言全飛了，恐怕還要償還天價賠償金，他主演的「鏡．雙城」製作公司已把他告上法院，不排除甚至會出現骨牌效應。有消息指出，李易峰準備賣掉於北京、價值4000萬人民幣（約553.5萬美元）的豪宅，以賠償廣告客戶。

李易峰位於北京富人區的豪宅是一個大平面層，三面開窗視野採光極佳，歐式裝修像皇宮；熱愛收藏各式鞋款的李易峰，豪宅內也有驚人的大型收藏櫃，日前直播節目時就曾經開箱過豪宅內部。

另外，李易峰的工作團隊已經全部解散，只剩下一個經紀人努力為他在海外鋪橋搭路。據了解，他在泰國、印尼等地有龐大的粉絲群，目前據傳已有多家泰國、印尼的經紀公司表示有興趣，並承諾提供豐厚資源助他復出。不過經紀人尚未對此作出回應，只表示一切都在等官宣才準確。

在感情方面，曾有知情媒體爆料，李易峰和中國某集團千金熱戀，且已到了談婚論嫁的地步，還有人說已經領證、並配上結婚證的照片；但自從李易峰爆出嫖娼醜聞，該富家千金把李易峰甩了，與他畫清界線。

李易峰 泰國 北京

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