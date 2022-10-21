楊爍攜手侯勇唱響「麓山之歌」 譜重工發展史

「麓山之歌」登陸湖南衛視。（取材自新快報）

由毛衛寧擔綱總導演 、王成剛編劇、張彤導演，楊爍、侯勇、焦俊艷、穎兒、夏德俊、田小潔、劉威、丁柳元、任正斌、岳紅、范明、劉佩琦等主演的電視劇「麓山之歌」，日前晚間在湖南衛視金鷹獨播劇場 開播，芒果TV同步熱播。

新快報報導，「麓山之歌」以湖南裝備製造業從低谷走向頂峰的故事為原型，描繪了一幅重工業建設者砥礪奮進的恢弘畫卷。該劇首播時收穫不錯的口碑和熱度，吸引眾多年輕觀眾，此次再登湖南衛視，希望能獲得更多共鳴。

「麓山之歌」講述了內憂外患的龍頭國企「麓山重工」在低潮中突圍，完成從「製造」到「智造」的轉型，最終立於行業頂峰的故事。劇情圍繞企業家、科研人員、工匠三個維度鋪開。

據報導，故事背景為工程機械行業迎來凜冬的時期，有著超過70年歷史的龍頭國企「麓山重工」經營連續斷崖式下滑。至暗時刻，企業面臨被退市風險，董事長方銳舟（侯勇飾演）決意推行「重工換金融」重組 計畫，轉向金融賽道為企業「續命」。

然而，一旦削弱重工主業，意味著集團內超過6000名工人、產業上下游相關聯企業的近萬名職工都將面臨轉崗或下崗。與此同時，由科研人員衛丞（楊爍飾演）負責、擁有完全自主知識產權的「麓山一號」項目，也因科研經費的暫停支付而危在旦夕。

深陷困境中，麓山重工能否逆風而上？在各種戲劇衝突中，方銳舟面對經營難題主動求變，當「重工換金融」的方案被叫停後，又低下姿態請回車間技術主任；以衛丞為代表的科研人員面對國際行業巨頭的圍獵時，堅持將能夠擺脫「卡脖子」限制的項目留給國內；以焊工金燕子、勞模宋春霞等為代表的工人不畏變局，堅持以匠人之心，鑄大國重器。

劇集深層次、多方面地詮釋了中國「勞模精神」、「工匠精神」、「勞動精神」。這三種精神是以愛國主義為核心的民族精神，和以改革創新為核心的時代精神的生動體現，劇集將帶觀眾追隨這些勞動者的步伐，聆聽他們平凡卻又不凡的故事，向勞動者致敬。