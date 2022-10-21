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陳浩民跟風Po「王寶釧渣男梗圖」挨轟 道歉：我不配

娛樂新聞組／綜合報導
陳浩民（右）與太太蔣麗莎近期爭議不斷。（取材自微博）
陳浩民（右）與太太蔣麗莎近期爭議不斷。（取材自微博）

港星陳浩民在微博PO文，轉發幾張網友用電視劇「薛平貴與王寶釧」截圖做的迷因，開玩笑說：「吃了18年的有機菜，體脂率應該很低了吧。」然而，薛平貴戲裡是渣男，而陳浩民現實生活中也在老婆懷孕時出軌，因此網友紛紛批評他「玩梗」不恰當。

新浪娛樂報導，陳浩民曾和宣萱主演電視劇「薛平貴與王寶釧」，當中王寶釧為了和薛平貴的愛情放棄一切，只能到處挖野菜十幾年。而在迷因圖中，有的是王寶釧說「附近的野菜都被我挖完了」、「不是說好一起挖野菜嗎」，有的則是薛平貴說「妳累，我在西涼多找一個姐妹幫妳挖野菜」，意指薛平貴違背諾言、另結新歡。

部分網友覺得好笑，但有網友挖出陳浩民曾在老婆蔣麗莎懷孕期間，在劇組喝醉後騷擾、強吻女演員陳嘉桓，最後拉著老婆一起開發布會求大眾原諒。許多網友認為他不該再這樣開玩笑，酸道「戲裡戲外都是渣」。

引起爭議後，陳浩民於微博發文道歉：「鄭重向廣大網友說一聲對不起，占用公共資源，造成大家困擾，我的確不配」。

對於陳浩民的道歉，不少網友留言道：「互聯網確實有記憶的」、「毀我童年濾鏡」、「這下好了，玩過頭了，本來大家都要忘記你的事了，你非得玩這個梗。」但也有粉絲維護他：「作為主演，怎麼就不能玩這個梗了？無語」、「你在做什麼？為什麼要為莫須有的罪名道歉」等。

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