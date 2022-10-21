林青霞獲港大名譽博士笑不停 「拚命說自己不夠格」

資深女星林青霞在演藝界、文化圈深耕數十年，獲獎無數。（取材自微博）

資深女星林青霞在演藝界、文化圈深耕數十年，日前獲香港 大學授予榮譽博士學位，對此她開心地在微博 回應：「先生和女兒都恭喜我，替我高興。我興奮得一直笑一直笑，拚命說自己不夠格得到這個榮銜。」

新浪娛樂報導，林青霞透露得知獲港大肯定的消息後：「我興奮得一直笑一直笑，拼命說自己不夠格得到榮譽博士這個榮銜。」林青霞自我激勵，要加倍提升自己，在各方面努力學習進步，讓自己配得上港大給的榮譽，「這個榮譽博士學位不但鼓勵了我，也鼓舞了這些年來，一路看著我成長的你們 」。

林青霞獲獎一事，也讓微博上大批影迷相當激動，不少女網友紛紛留言「姐姐娶我」。過去都會安撫影迷的她，面對這個老問題也不再淡定，從起初的「你姐是有夫之婦，不能娶也不能嫁」，回應越來越暴躁，直接回懟粉絲「少來這套，娶嫁之事別再提了」、「滾一邊去」，逗得網友笑到不行。

港學日前在官方網站發布公告，表示「將於11月2日舉行第207屆學位頒授典禮，頒授名譽博士學位予三位傑出人士，包括楊振寧教授、林高演博士及林青霞女士」。其中，林青霞將被授予「名譽社會科學博士」。

港大介紹，林青霞女士是華語電影 界家喻戶曉的演員，憑藉多齣優秀作品，備受影圈稱譽，更成為大中華地區以至全世界幾代觀眾心中的傳奇人物。林青霞憑電影圈出道作「窗外」一舉成名，在20餘年的影劇生涯中，共拍攝百部電影作品，獲獎無數，包括憑「八百壯士」獲得第22屆亞洲影展最佳女主角獎；1990年以「滾滾紅塵」贏得第27屆金馬獎最佳女主角獎等。