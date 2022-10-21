應采兒曬小兒子「複製爸五官」 意外曝豪宅裝潢

應采兒（右）和Jasper（左）常在綜藝節目露臉。（取材自Instagram）

女星應采兒和港星陳小春 結婚12年，育有9歲大兒子Jasper和2歲小兒子Hoho；夫妻裡鮮少曝光Hoho的長相。近日，應采兒罕見在社交帳號上曬出一組照片，分享Hoho的萌照，引發網友熱議。

蓋飯娛樂報導，應采兒在Po中寫到「右滑啟動快樂開關，好吃好玩」，照片中只見2歲的Hoho穿著棉麻T恤和寬鬆白色長褲，坐在沙發上，抱著水果泥津津有味地品嘗。另一張照片中，Hoho換了一套衣服，蹲在地上非常認真地看英文圖書。

網友發現，Hoho和爸爸以及哥哥長得越來越相似，五官如出一轍；但他皮膚白皙，紮著小辮子，睫毛纖長，看起來秀氣許多。

2歲的Hoho和爸爸以及哥哥長得越來越相似。（取材自Instagram）

另外引人注目的是，應采兒和陳小春這間豪宅裝修得特別接地氣。屋內沒有特別華麗的裝飾，只有簡單的灰色沙發，以及木製桌椅，並且處處都能看見孩子們生活的痕跡。例如客廳裡的兒童爬行墊、兒童蹦床，地上、桌上也擺滿兒童玩具，看得出來應采兒照顧孩子非常用心。

此前，應采兒曾分享過自己的育兒經驗，為了孩子十分捨得購買數百、數千元人民幣的兒童用品。

隨著Hoho年齡增長，夫妻倆也更重視孩子教育 問題。此前，陳小春在湖南長沙錄製「披荊斬棘2」，應采兒帶著Jasper到一家國際幼兒園，準備接年幼的Hoho放學。據悉，這家幼兒園每年學費在18萬元（人民幣，約2.4萬美元），聘請的教師幾乎都有海外留學經驗，難怪Hoho小小年紀就看起英文書。