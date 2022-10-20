梁朝偉東京騎單車 洋溢少年感 以為舊劇照

梁朝偉在日本騎單車，充滿少年感，吸引逾1.8億人討論。(取材自Instagram)

影帝梁朝偉 早前到南韓參加釜山國際影展，獲大會頒發「亞洲電影 人獎」，之後與妻子劉嘉玲轉赴日本 遊玩，劉嘉玲頻頻在社交平台分享動態，紀錄工作過程及生活片段，引起網友關注。

綜合媒體報導，梁朝偉這次是睽違七年再訪韓，當他搭機抵達釜山機場，一出關就被大批影迷圍繞，讓他驚喜之餘，隨即停下腳步簽名，也收下粉絲送上的花束，不過當他脫掉口罩，問粉絲想不想合照，似乎因韓粉聽不懂廣東話，竟無人理會。

結果身邊助理直接將梁朝偉推向前走，影帝只好無奈轉身離開；雖然助理的行為是因為現場人太多、求好心切，但事後仍遭到網友批評。

釜山影展結束後，梁朝偉和劉嘉玲轉赴日本放鬆玩，劉嘉玲在網路曬出在日本東京街頭騎電動單車的照片，相中的她身穿深藍色帽T搭配牛仔褲，青春又有朝氣。

接著劉嘉玲又在Instagram分享梁朝偉的照片，只見60歲的梁朝偉一身白色襯衫搭配牛仔褲， 站在單車上，清風拂面，髮絲飛揚，臉上洋溢著笑容，朝氣蓬勃，充滿意氣風發的少年氣息，電影畫面感十足。

報導稱，「劉嘉玲曬和梁朝偉騎車照片」更登上微博熱搜首位，吸引逾1.8億人討論，不少網友留言道：「梁朝偉還是有種少年氣質啊」、「讓人感受到了這種年齡段愛情的美好」、「還以為是以前的劇照」。