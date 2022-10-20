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汪小菲家暴又猥褻？張穎穎報警 身上現瘀青

娛樂新聞組╱綜合報導
汪小菲被爆毆打張穎穎。(取材自微博)
汪小菲被爆毆打張穎穎。(取材自微博)

汪小菲大S離婚後，和張穎穎越愛越公開，不過近日爆出汪小菲先前和張穎穎同遊廣東時發生爭執，汪小菲一氣之下暴打張穎穎，張穎穎報警求助，有眼尖網友發現張穎穎出遊照身上竟有瘀青，不知是否就是汪小菲的傑作；另一邊廂更有網友爆料，指汪小菲婚內出軌，兼猥褻其他女生。

網友在微博上爆料，稱汪小菲和張穎穎在廣東南澳出遊，沒想到張穎穎竟半夜報警，之所以沒有上新聞，是因為南澳是個小地方，而張穎穎曾曬出不少照片，腿上有明顯的瘀青，這也引發網友熱議，認為張穎穎真的被汪小菲家暴

最值得一提的是，汪小菲才剛打完張穎穎，女方還在社交平台秀恩愛，發出的抖音影片中有個男人身影，被猜測應該就是汪小菲，網友打趣「這兩人真是相愛相殺」、「互毆完，還發抖音繼續得瑟」。

張穎穎出遊照被眼尖網友發現手腳疑似有瘀青。(取材自微博)
張穎穎出遊照被眼尖網友發現手腳疑似有瘀青。(取材自微博)

其實汪小菲傳出毆打張穎穎並非第一次，資深狗仔葛斯齊曾爆料，張穎穎有次去KTV唱歌，和現場男性有曖昧互動，汪小菲得知後，帶了幾個人直衝包廂，把張穎穎暴打了一頓。

除了家暴，汪小菲又被爆在廁所對一名女子猥褻。微博一段影片顯示，地點是在汪小菲北京家中，當時汪小菲還未與大S離婚，並趁著張穎穎去珠海拍戲時，與一名叫「小禹」的女子上床，第二次想再約小禹到家裡留宿，結果又看上小禹帶來的一名崔姓友人，把對方拉進廁所猥褻，還被小禹目睹，事後還給了小禹8萬人民幣封口費。

張穎穎出遊照被眼尖網友發現手腳疑似有瘀青。(取材自微博)
張穎穎出遊照被眼尖網友發現手腳疑似有瘀青。(取材自微博)

汪小菲 家暴 大S

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