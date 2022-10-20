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戲說從頭／雷同亞視美麗傳說？TVB美麗戰場疑抄襲

娛樂新聞組╱綜合報導
「美麗戰場」劇情圍繞女性，被指劇情狗血還有抄襲嫌疑。(取材自豆瓣電影)
「美麗戰場」劇情圍繞女性，被指劇情狗血還有抄襲嫌疑。(取材自豆瓣電影)

香港無線電視TVB熱播台慶劇「美麗戰場」，播出後褒貶参半，不僅劇情狗血，還高度參考亞視2000年經典劇「美麗傳說」，因而引發抄襲質疑，例如「美麗戰場」劇中蔣家旻的角色奸到出汁，物設定與「美麗傳說」田蕊妮的角色如同出一轍。

香港01報導，「美麗戰場」劇情圍繞女性，以選美為舞台，揭開三名閨密各為利益，始盡心機，其實劇中「閨密」﹑「選美」﹑「豪門」等元素，早已在「美麗傳說」中出現過，劇情大同小異且相當狗血，不少網友因此覺得「美麗戰場」抄得太用力。

網友說，「美麗戰場」中多位女角表情情緒不到位，演技讓人看不下去，觀眾難有代入感，甚至建議大家改看「美麗傳說」，因為「美麗傳說」劇中有不少演技出色演員，且劇情反轉豐富，至今仍令不少人印象深刻。

儘管爭議多多，「美麗戰場」中的蔣家旻還是令觀眾眼前一亮，飾演鍾家琪的她讓觀眾看到咬牙切齒，恨之入骨；細究她心機算盡、扮可憐搏同情、勾引男人愛錢等表演，眼神、動作、台詞均表演到位，被看好問鼎今年台慶「最佳女配角獎」有望。

不少觀眾被蔣家旻勾起對「美麗傳說」田蕊妮的回憶，劇中田蕊妮見錢眼開，奪得選美季軍，擠進上流圈結識富豪，從而勾搭上富二代嫁入豪門，然後她改扮好媳婦，設法為自身利益陷害他人，整個人設「賤」到出汁，絕對是她的代表角色之一，觀眾至今難忘。

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