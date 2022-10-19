周星馳首開IG 3條件「請人」攻元宇宙

周星馳開通Instagram帳號，宣告要招募新人。(取材自Instagram)

一向低調的「星爺」周星馳 近日突然開通Instagram帳號，第一篇PO文則是宣告要招募新人，特別是Web 3的相關人才。不過周星馳的Instagram帳號5個小時漲粉不到4000人，讓人很意外

綜合媒體報導，周星馳首條動態並沒有與網友閒聊，是曬出一組自己工作的照片，在白板上寫著「請人」兩個大字，旁邊還有他所製作的文字表格；寫著「Community」、「Content」、「IP」等文字，而工作範疇更是「助我建造創意未來」，好可能打算在元宇宙 打展拳腳！

他也在發文中列出徵求人才需具備的三個條件，包含需熟悉Web 3、項目管理經驗，還希望能有頭腦又宅心仁厚。此外，他希望對方能幫助他建造創意未來，文末特別附註「我會親自揀（挑）人」，表示會親自面試 。

然而不少網友都歪樓，紛紛留言跟偶像告白說，「星爺，我把自己的第一次...IG評論給你了，你要對人家負責喲」、「代號9527」、「嗶嗶大隊祝星爺Web 3開業大吉大利！」、「愛你啊星爺，我很希望能有機會見你一面啊」、「只有宅心仁厚，怎麼辦」、「星爺開帳號了，有生之年活久見啊」。