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成龍女兒街頭領救濟食物 妻：我們很幸福

記者陳建嘉╱綜合報導
吳卓林(右)被拍到在多倫多排隊領免費食物，但她的妻子Andi(左)否認。 (取材自微博)
吳卓林(右)被拍到在多倫多排隊領免費食物，但她的妻子Andi(左)否認。 (取材自微博)

藝人成龍與吳綺莉當年爆出婚外情，吳綺莉獨自生下、撫養女兒吳卓林，不過如今母女倆鬧不合，吳卓林與大12歲的混血妻子Andi待在加拿大；近來有網友目擊吳卓林在排隊領免費食物，身上穿得像流浪漢，看來生活過得很不好，引發外界議論。

但是根據陸媒報導，混血女友Andi頂著招牌大濃妝，拍影片反擊，強調並沒有流落街頭，「我們很幸福」。

有網友在多倫多目擊到吳卓林一個人排隊等待領取免費食物，還被形容腳上穿得鞋像流浪漢，忍不住發文感嘆：「他爸看到她這樣，能幫一下不？畢竟也是親骨肉。」有網友質疑她好手好腳為何不去找工作，有其他網友回應，吳卓林在唐人街餐館打工，勉強維持生活。

成龍這幾年並未協助，還曾被吳綺莉抨擊，吳綺莉多年母兼父職，卻與女兒關係惡化，疑似因為與女兒的外籍同性配偶Andi不合，還曾痛批Andi年紀大卻不肯找工作。

正當影片傳得沸沸揚揚，Andi終於發表聲明，陸媒報導Andi澄清兩人並沒有如外界所說的流落街頭，彼此的婚姻生活相當美滿，請外界不需擔憂。然而聲明影片中吳卓林並未入鏡，至於先前為何被拍到領取免費食物，也沒有做出任何回應。

吳卓林(左)被拍到排隊領免費食物。 (取材自微博)
吳卓林(左)被拍到排隊領免費食物。 (取材自微博)

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