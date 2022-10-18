姚晨「搖滾狂花」有個19歲叛逆女兒 跳樓逼她賣凶宅

久違的姚晨主演新戲。(圖：愛奇藝國際站提供)

中國電視劇劇「搖滾狂花」由女星姚晨主演，她化身搖滾帥媽，因前夫過世回頭撫養19歲女兒，兩人一個各性瘋狂、一個叛逆，雖是母女關係，卻更像陌生人，摩擦不斷，話不投機半句多，每次溝通都不歡而散，像極現代家庭的縮影是全劇最大看點，一舉讓熱度值在愛奇藝站上突破7500，掀起追劇熱潮。劇中姚晨與女兒相處過於「抓馬」（Drama，指「戲劇化」），面對叛逆期的女兒，一言不合就被推進水，甚至女兒為了不想母親賣房，使出激烈手段，用跳樓方式，直指要讓母親賣凶宅。

姚晨在「搖滾狂花」是當紅的女子搖滾樂隊主唱，卻遭逢感情、家庭分崩離析，她與女兒相處如冰，原以為女兒會思思念念巨星媽媽，卻被女兒直喊：「12年不回來，你現在滾回來做什麼？」姚晨回：「你這屬於虐待親媽！我跟你有多帶仇？」但女兒會怒喊：「很大仇，深仇大恨！」下一秒就把姚晨給推進了河裡，母女相處相當「抓馬」。

另一場，姚晨在劇中為了重振樂隊而想賣房，卻被女兒撕爛合約，但沒多久女兒又答應賣房，暖心對姚晨喊：「不想賣房是因為這裡有我和你的回憶。」讓姚晨感動，沒想到女兒卻秒變臉：「我要讓你賣的房子是兇宅！」隨即作勢窗戶跳了出去。