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古天樂驚爆右半身麻痺 拍戲靠吃止痛藥

娛樂新聞組╱綜合報導
古天樂傳出身體半邊麻痺，在片場一邊吃止痛藥，一邊拍戲。(取材自微博)
古天樂傳出身體半邊麻痺，在片場一邊吃止痛藥，一邊拍戲。(取材自微博)

港星古天樂將迎來52歲生日，近日卻傳出他身體半邊麻痺，在片場拍戲還得靠吃止痛藥才能緩解。

綜合媒體報導，古天樂主演、製作電影「明日戰記」日前在內地上映，因票房不如預期，一度有網友拍到他在宣傳電影時淚灑戲院。近日他出席片場記者會時更透露，自己身體已大不如前，「也許是長期拍戲太勞累，頸椎經常會有疼痛感，起初不在意，沒想到頸椎痛竟讓整個右半身麻痹。」

他透露有次拍完一場戲，頸椎突然劇痛，本以為過一會兒就好了，可隨之而來的，竟然是右手出現麻痺感。緊接著，右腿也和右手一樣，大半邊身體都發麻，頸椎也越來越疼。古天樂經常被頸椎痛和半身麻痺折磨得徹夜難眠，睡不好覺。

疼到實在受不了時，古天樂才去醫院，結果被醫生告知：「你這太嚴重了，你的神經已經全部（壞）死，再這麼繼續下去就完了。」回想這段經歷，古天樂仍心有餘悸。

古天樂也知道動手術是最有效的治療手段，但他當時還在拍攝「明日戰記」，作為主角有很多重要戲分無法靠替身完成；猶豫後，他還是將工作放在了第一位，於是讓醫生給自己開了止痛藥。

古天樂在節目中透露，片場拍攝空檔，他總是一個人在角落裡吃止痛藥，被工作人員發現後，就用眼神示意無大礙，直到電影拍完，才去做手術。

報導稱，頸椎病沒有特效藥，手術的確能夠緩解病症，卻無法讓病人徹底痊癒，稍有不注意還是會復發。網友得知古天樂的頸椎病如此嚴重後，紛紛勸他以後不要太拚命，一定要好好愛惜自己身體。

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