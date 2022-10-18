我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

瞎扯大S懷孕 汪小菲消費前妻被酸爆

娛樂新聞組╱綜合報導
汪小菲旗下抖音帳號炒作大S、具俊曄賣酸辣粉，引發網友強烈抨擊。(取材自微博)
汪小菲旗下抖音帳號炒作大S、具俊曄賣酸辣粉，引發網友強烈抨擊。(取材自微博)

大S(徐熙媛)再婚具俊曄後生活幸福美滿，前夫汪小菲也另結新歡張穎穎，不過有網友發現汪小菲旗下抖音帳號仍在消費前妻大S，最新曝光影片竟以「大S被爆懷孕已經3個月，為具俊曄再度破底線」、「汪小菲：我都心疼我自己，我就是一個賣酸辣粉的」為標題，吸引粉絲下單買酸辣粉，引來網友強烈抨擊。

該抖音帳號「蘭姐好物甄選」在簡介欄寫「感謝關注蘭姐的麻六記、分享蘭姐勵志正能量視頻、小菲哥和蘭姐的麻六記」，且多支影片內容都是在推銷汪小菲的麻六記，不但有購物連結，也會轉發張蘭影片，顯示該帳號和張蘭母子關係密切。

而近日發布的一則影片，聳動標題下「大S被爆懷孕已3個月」，內容則是大S和具俊曄的甜蜜雜誌照，接著就是汪小菲吃自家酸辣粉的畫面，並出現「點擊左下角下單」提供購買連結。

此番消費大S的操作連網友都看不下去，狂轟「丟死人了，離婚還蹭前妻熱度」、「賣粉就賣粉，老提前妻幹嘛，人品可見」、「真的無底線的下頭男」，而該帳號稍早前已刪除所有和大S相關影片。

還有網友說，汪小菲旗下工作帳號總是提大S，大S的媽媽早就否認過大S第三胎傳言：「她都幾歲了，現在身體根本無法負荷懷孕。」結果汪小菲還老用這個謠言給自己帳號炒熱度，真是非常丟人。

大S 汪小菲 具俊曄

上一則

裘莉修理小布 遭攻擊安珀網友圍剿？

下一則

阿湯哥勁敵不少 想奪小金人不被看好

延伸閱讀

大S遭爆懷孕3個月？中國網友轟：汪小菲消費前妻無底線

大S遭爆懷孕3個月？中國網友轟：汪小菲消費前妻無底線
官宣戀情？張穎穎曬照暗藏汪小菲 網酸：心機好重

官宣戀情？張穎穎曬照暗藏汪小菲 網酸：心機好重
張蘭還原與張穎穎合照真相：被心機綠茶婊給利用

張蘭還原與張穎穎合照真相：被心機綠茶婊給利用
深夜暴哭後認了戀情？張穎穎買iPhone送汪小菲

深夜暴哭後認了戀情？張穎穎買iPhone送汪小菲

熱門新聞

鍾鎮濤和范姜素貞的大女兒於今年升上大學。（取材自Instagram）

鍾鎮濤女兒上英國名校 老婆不捨「哭暈在飛機上」

2022-10-14 22:24
張柏芝上節目聊到謝霆鋒。圖／摘自YouTube

離婚11年 張柏芝這樣稱呼前夫謝霆鋒 被讚「得體」

2022-10-10 16:49
菲利普親王（左）生前與潘妮洛普交情好，但彼此之間未必有更多的發展。圖／摘自mirror.co.uk

「王冠」挑動皇室敏感神經 引爆黛妃生前驚世訪問核彈

2022-10-10 13:23
王艷因「還珠格格」中的晴兒角色打開知名度。(取材自微博)

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

2022-10-13 03:26
小S與姊夫具俊曄互動很有趣。（取材自臉書）

小S拷問姊夫「為何愛大S而不是她」 具俊曄答案網笑噴

2022-10-16 00:10
網友在迪士尼捕獲野生伊能靜，直讚她的背影就像少女。(取材自微博)

野生伊能靜真實樣貌曝光 網讚「真的是少女」

2022-10-09 20:34

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品
「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠