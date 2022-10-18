瞎扯大S懷孕 汪小菲消費前妻被酸爆

汪小菲旗下抖音帳號炒作大S、具俊曄賣酸辣粉，引發網友強烈抨擊。(取材自微博)

大S (徐熙媛)再婚具俊曄 後生活幸福美滿，前夫汪小菲 也另結新歡張穎穎，不過有網友發現汪小菲旗下抖音帳號仍在消費前妻大S，最新曝光影片竟以「大S被爆懷孕已經3個月，為具俊曄再度破底線」、「汪小菲：我都心疼我自己，我就是一個賣酸辣粉的」為標題，吸引粉絲下單買酸辣粉，引來網友強烈抨擊。

該抖音帳號「蘭姐好物甄選」在簡介欄寫「感謝關注蘭姐的麻六記、分享蘭姐勵志正能量視頻、小菲哥和蘭姐的麻六記」，且多支影片內容都是在推銷汪小菲的麻六記，不但有購物連結，也會轉發張蘭影片，顯示該帳號和張蘭母子關係密切。

而近日發布的一則影片，聳動標題下「大S被爆懷孕已3個月」，內容則是大S和具俊曄的甜蜜雜誌照，接著就是汪小菲吃自家酸辣粉的畫面，並出現「點擊左下角下單」提供購買連結。

此番消費大S的操作連網友都看不下去，狂轟「丟死人了，離婚還蹭前妻熱度」、「賣粉就賣粉，老提前妻幹嘛，人品可見」、「真的無底線的下頭男」，而該帳號稍早前已刪除所有和大S相關影片。

還有網友說，汪小菲旗下工作帳號總是提大S，大S的媽媽早就否認過大S第三胎傳言：「她都幾歲了，現在身體根本無法負荷懷孕。」結果汪小菲還老用這個謠言給自己帳號炒熱度，真是非常丟人。