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打不動了？59歲甄子丹演喬峰 被發現用替身

娛樂新聞組／綜合報導
甄子丹主「喬峰傳」，飾演喬峰。（取材自微博）
甄子丹主「喬峰傳」，飾演喬峰。（取材自微博）

金庸名著「天龍八部」再次被翻拍，集中在喬峰跟阿朱、阿紫之間糾葛的電影「喬峰傳」，由動作明星甄子丹主演，「倚天屠龍記」的最美趙敏陳鈺琪飾演阿朱。近日電影殺青，隨即有路透照流出，但網友發現拳腳功夫了得的甄子丹，在電影中疑似使用替身，而陳鈺琪的光頭新造型更是震驚網友。

香港01報導，甄子丹早於5月宣布將會拍攝王晶執導的「天龍八部之喬峰傳」，飾演男主角喬峰，搭檔女星陳鈺琪，另一主要女角阿紫則由金像影后劉雅瑟上陣，香港女星王君馨飾演反派馬夫人。

流出的路透照中，只見甄子丹一身灰衣、亂髮披散，造型英偉；但在他身旁卻有著一個衣著打扮一模一樣的替身。甄子丹拍武打戲一向親身上陣，然而已經59歲的他先前曾透露拍打戲相當傷身，因此網友猜測他「寶刀已老」，不得不使用替身。

甄子丹(左一)路透照留出，被爆出疑似有替身(右一)。（取材自微博）
甄子丹(左一)路透照留出，被爆出疑似有替身(右一)。（取材自微博）

另外，有一幕阿朱假扮和尚偷入少林寺盜經，陳鈺琪的光頭造型令網友眼前一亮，大讚她沒頭髮也一樣漂亮，成為全片焦點。

陳鈺琪飾演阿朱，劇中大膽嘗試光頭造型。（取材自微博）
陳鈺琪飾演阿朱，劇中大膽嘗試光頭造型。（取材自微博）

此外，「喬峰傳」近期殺青，劇組一眾台前幕後工作人員聚餐慶祝。甄子丹穿著黑色上衣，頭戴帽子，造型休閒，照片中滿臉通紅，看來喝了不少酒。為了配合戲中的形象，甄子丹留了鬍子，看起來男人味十足。

甄子丹 電影 香港

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