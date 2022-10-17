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容祖兒「牧野家族」收視奪冠 摸王子文男友引非議

娛樂新聞組／綜合報導
容祖兒首次擔任常駐嘉賓的真人騷「牧野家族」，創下高收視與口碑。（取材自微博）
容祖兒首次擔任常駐嘉賓的真人騷「牧野家族」，創下高收視與口碑。（取材自微博）

香港天后容祖兒首次擔任常駐嘉賓的真人秀「牧野家族」於9月尾收官，收視與口碑雙贏，先是收穫六網收視第一，網絡播放量也突破12億，連續12天全網奪冠，傲視不少同類型節目。

香港01報導，「牧野家族」將四個嘉賓、三組人分別安排在雲南麗江鄉間獨自生活22天，一人一房一塊地，有各自的生活區域，但相隔遙遠。容祖兒住玉龍雪山腳下，男星張翰住魚塘邊，王子文與吳永恩這對情侶住牧場，衣食住行自給自足。三組人在錄製期間不能見面，只有在非主體實驗時才可以接觸。

節目在第一集就進行「斷捨離」，每人都被限定隨身物品，當時王子文與吳永恩就因有限的食物發生衝突。

作為樂壇天后的容祖兒，舞台魅力無限，但在節目中也讓大眾看到「普通」的一面，包括細心照顧兔子、小豬；當媽媽為自己找伴侶操心時，母女對話更多次感觸落淚。在與張翰單獨相處時，容祖兒也會因尷尬害羞而面紅；在牧場看見衝撞的牛馬，感到害怕時會捉緊對方手臂等，似乎「除下明星的外衣」，她在心靈上返璞歸真。

不過，節目在臨近尾聲時，容祖兒引起些許爭議。原來是有一集中，四人進行「守護者」實驗，抽籤時她抽中吳永恩，成為秘密守護者，在一日的相處過程中，需要為對方做6件自己寫下的「表達愛的10件事」，當中包括「肢體接觸」例如摸額頭等親密行為。由於對方女友王子文也在場，因此不少網友認為她的做法有失分寸，但事實上，這些環節都是節目組的要求，容祖兒只是遵守規則配合。

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