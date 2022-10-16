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李玉剛狀態不好 坐輪椅參加演出

娛樂新聞組／綜合報導
歌手李玉剛被發現坐著輪椅參加節目，身體狀況似乎不是很好。（取材自微博）
歌手李玉剛被發現坐著輪椅參加節目，身體狀況似乎不是很好。（取材自微博）

以一首「剛好遇見你」暴紅的44歲歌手李玉剛，唱腔獨特，從2012年起多次登上春晚。近日，有網友在社交平台上分享了一則視頻，並配文稱：「你見過穿長衫坐輪椅的李玉剛嗎？今天他來了」引熱議。

貓眼娛樂報導，從視頻中明顯看出李玉剛當天的身體狀況不是很好，還坐著輪椅，哪怕如此他都堅持參加節目，很是敬業，但卻也是引來無數網友的擔憂。

在視頻中，當天李玉剛身穿紅色印花長衫，下身搭配白色長褲，腳踩白色運動鞋，留著帥氣的髮型，整個人看上去很酷，中國風滿滿，也是盡顯儒雅的氣質，和他以往的形象非常契合，只不過他當天坐著輪椅，行動不便，由現場的工作人員推著前行，看樣子狀態並不是很好。

哪怕是坐在輪椅上他也要將自己最好的一面展現在觀眾面前，在後台時，他就露出開心的微笑，但是很明顯能看出笑容比較勉強，面露疲憊。

在即將上台時，李玉剛也是艱難的從輪椅上站起來，身旁的工作人員趕忙上去攙扶，就這麼一步一步地走到台前，為大家演唱歌曲，看得出李玉剛是十分敬業的，哪怕是有腿傷，坐在輪椅上也是要堅持表演完節目。

據悉，李玉剛的腿傷是前段時間排練時弄傷的，就在10月初，李玉剛還帶傷參加了黃帝祭典活動，跟著現場的工作人員，一同了解古文化，當時的他比現在更加艱難，拄著拐杖，上台階都面露痛苦。

歌手李玉剛被發現坐著輪椅參加節目，身體狀況似乎不是很好。（取材自微博）
歌手李玉剛被發現坐著輪椅參加節目，身體狀況似乎不是很好。（取材自微博）

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