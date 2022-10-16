蘇永康在台開唱 連飆23首經典歌
香港情歌王子蘇永康睽違10年在台開唱，先前網傳他身形走樣，他現身確實福態，比過去大了一號，不過好歌喉依舊迷人， 一連飆唱「愛一個人好難」、「男人不該讓女人流淚」、「讓懂你的人愛你」等23首歌。
蘇康永原本去年6月要開唱，因疫情延期一年多，「非常感謝大家的光臨，大家久等了，聽說在南部還有李玖哲、動力火車，老實說，如果不是我自己要演出，我希望去看動力火車。」他也感謝歌迷在眾多表演中選擇來聽他的演唱會。
唱「舊愛還是最美」前，他說：「只有在台灣才唱！」惹得歌迷一陣尖叫，隨後他邊唱邊走入人群，歌迷像潮水一樣湧上，爭相和他自拍，蘇永康被淹沒在人群中，一邊唱歌一邊滿足歌迷的鏡頭，他笑說：「站在你們旁邊只有我一人沒有戴口罩，簡直像沒有拉褲鏈。」
嘉賓周蕙上台跟他演唱合作歌曲「愛得正好」，周蕙自我介紹說：「我是女版蘇永康！」10年前蘇永康赴台開唱也是她擔任嘉賓，蘇永康笑說：「我們很久沒見，一見面都沒有陌生的感覺，但我想問你，你有拍拖嗎？我20幾年前有看過，好像後來沒怎麼看到？」周蕙說：「不然（螢幕）幫我放徵友的QR code好了！其實我自己一個人滿好的，還是你身邊沒有結婚的可以介紹給我？」台下笑聲不斷。
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