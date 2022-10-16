蘇永康在台開唱 連飆23首經典歌

蘇永康上台時，歌迷發現他體態確實比過去大了一號。（記者李政龍／攝影）

香港 情歌王子蘇永康睽違10年在台開唱，先前網傳他身形走樣，他現身確實福態，比過去大了一號，不過好歌喉依舊迷人， 一連飆唱「愛一個人好難」、「男人不該讓女人流淚」、「讓懂你的人愛你」等23首歌。

蘇康永原本去年6月要開唱，因疫情 延期一年多，「非常感謝大家的光臨，大家久等了，聽說在南部還有李玖哲、動力火車，老實說，如果不是我自己要演出，我希望去看動力火車。」他也感謝歌迷在眾多表演中選擇來聽他的演唱會。

唱「舊愛還是最美」前，他說：「只有在台灣才唱！」惹得歌迷一陣尖叫，隨後他邊唱邊走入人群，歌迷像潮水一樣湧上，爭相和他自拍，蘇永康被淹沒在人群中，一邊唱歌一邊滿足歌迷的鏡頭，他笑說：「站在你們旁邊只有我一人沒有戴口罩 ，簡直像沒有拉褲鏈。」