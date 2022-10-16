張柏芝直播帶貨 單場破億成銷售女王

張柏芝成為直播帶貨女王。（取材自微博）

香港 女星張柏芝 與前夫謝霆鋒育有一對兒子Lucas和Quintus，更在2018年無預警成為再生第三胎兒子Marcus，但始終未透露Marcus父親是誰，最近張柏芝積極前往直播帶貨，首場直播帶貨下單金額便超過1億人民幣(約1396萬美元)，成為今年首位單場帶貨過億的女藝人。

其實，張柏芝去年參加大陸節目「乘風破浪的姐姐2」後，人氣衝到新高點，更一路接下大陸代言、商演，直到去年底才回香港，專心陪伴小孩，直到最近才再度前往大陸工作，而當她結束隔離後，第一個工作便是直播帶貨，產品包括有點心、湯水以及螺絲粉等美食 ，亦有按摩椅和太陽眼鏡等，種類十分之多元化。她直播前先做彩排，並花很多時間了解貨品資料，還有先試吃湯水、螺獅粉，並積極透過試吃心得，介紹給網友，正式直播時獲得熱烈迴響。

根據媒體報導，張柏芝連續直播將近12小時，首場下單金額高達逾億人民幣，累計觀看人數達到6000萬人，更刷新了紀錄，成為了今年首位單場帶貨破億的女藝人。

張柏芝早在Instagram進行多次直播，但單純只是與網友聊天、討論心得，甚至是完全素顏，不過膚質維持非常好，當時兒子Marcus還有發聲打斷，似乎覺得太吵，讓張柏芝聽完也忍不住笑場，安撫兒子後繼續直播。