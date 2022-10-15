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「吳磊女友」新劇狠揍射鵰男神 壓倒伸手大摸胸

記者楊起鳳／綜合報導
向涵之(左)和楊旭文一見面就躺床。（圖：愛奇藝國際站提供）
向涵之(左)和楊旭文一見面就躺床。（圖：愛奇藝國際站提供）

愛奇藝國際站「我的秘密室友」日前開播，該劇改編自台灣偶像劇「1006的房客」，由新版「射鵰英雄傳」男主角「郭靖」楊旭文搭檔吳磊的緋聞女友向涵之。第一集兩人初次見面就躺床，向涵之跨腿壓倒楊旭文，不但扒住男主全身不放，還直接使出「抓奶龍爪手」，又摸又抓男方的胸部；但楊旭文以為對方是女鬼，只能摀住自己的嘴巴任女方對他上下其手，下秒兩人對視尖叫，剛開場就超爆笑。

在電視劇「小敏家」裡飾演秦海璐女兒的向涵之，在新劇飾演練過拳擊的熱血新聞編輯陳嘉嵐，立志成為新聞記者。她因為公寓發生「時空融合」，意外穿越到4個月後，在自宅遇上楊旭文飾演的落魄律師何正鈺；她以為對方是變態闖空門，每晚46分鐘時空融合，兩人共處家裡，楊旭文就只能挨揍。向涵之不但拿平底鍋直接砸對方頭，還戴拳擊手套往楊旭文臉上揮，簡直「2022野蠻女友」，兩人後續如何看對眼，譜出一段穿越時空的愛戀，讓劇迷敲碗期待。

向涵之(左)和楊旭文很多逗趣演出。（圖：愛奇藝國際站提供）
向涵之(左)和楊旭文很多逗趣演出。（圖：愛奇藝國際站提供）

愛奇藝另一檔奇幻戀愛劇「我的反派男友」收穫超高評價，「陸版杉菜」沈月搭檔「甜妹收割機」陳哲遠演技備受肯定，自然搞笑的劇情原來很多都是突發奇想。兩人日前接受愛奇藝「神劇亮了」專訪，沈月透露陳哲遠在劇本上的鬼點子特別多，陳哲遠回憶，「我有教過她放屁，別的偶像劇絕對不會女主角在被窩裡放屁被男主角聞到，她很欣然地接受了，我也是第一次見到偶像劇女演員能夠為了劇情做出放屁、流口水、剪鼻毛！」兩人互誇彼此都很敬業。

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