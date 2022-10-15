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許志安偷吃後復出 鄭秀文力挺：他做好準備

娛樂新聞組／綜合報導
鄭秀文始終力挺老公，在許志安沉寂的時間裡，也時常能看著夫妻倆出雙入對，沒因婚外情事件有隔閡。（取材自微博）
鄭秀文始終力挺老公，在許志安沉寂的時間裡，也時常能看著夫妻倆出雙入對，沒因婚外情事件有隔閡。（取材自微博）

港星許志安與香港天后鄭秀文情牽多年，終於結婚，不料他在2019年時被爆出軌女星黃心穎，「安心偷吃」事件鬧得沸沸揚揚，雙方的演藝事業都盪至谷底。隨著時間過去，許志安復出動作頻頻，不僅加盟環球音樂，還舉辦線上音樂會。鄭秀文則首度談到對老公復出的看法，大讚他努力保持狀態。

網易娛樂報導，近日鄭秀文出席時裝活動，表示有收看許志安的音樂會。此前，許志安舉行線上音樂會，並於9月30日攜新歌「人與人之間」正式復出。

鄭秀文被問覺得許志安表現如何，表示：「我覺得他很盡力，看到他為演出做好多準備，練歌、保養把聲、保持體態，如他所講很珍惜這個機會，因為不是必然，有唱片公司和觀眾願意給機會。」她說，許志安知道「珍惜」兩個字不只是講出來容易，要用行動來支持、要誠意演出，「演出水準好重要，我幫不到，要靠他自己，只要一個人心裡懂珍惜，就不用多講，會自動去做。」問她感受到老公有多珍惜？她認為無論是不是許志安，覺得人越大對任何事都會珍惜，包括和身邊人的關係。

許志安復出動作頻頻，不僅加盟環球音樂，還舉辦線上音樂會。（取材自Instagra...
許志安復出動作頻頻，不僅加盟環球音樂，還舉辦線上音樂會。（取材自Instagram）

自從許志安被爆出醜聞後，鄭秀文始終力挺老公，在許志安沉寂的時間裡，也時常能看著夫妻倆出雙入對，沒因婚外情事件有隔閡。

鄭秀文也分享工作計畫，提到工作行程滿檔，已經安排到2024年的年底了，包含拍電影與進行巡迴演唱會，且將在香港紅館開唱，如果檔期允許，可能會一口氣唱到13場。她說：「這個年紀不能計畫太遠，對我來說2年都太長，但要取期一定要這樣計畫，好累。」

鄭秀文過去為減肥所苦，一度換上厭食症。她坦言自己以往只在意身形，只在乎要瘦，但現在越來越珍惜健康，覺得比身形更重要，「大家覺得我好瘦，其實我瘦了很多年，見到我瘦毋須驚訝，其實因生活習慣，運動和飲食養成這個體質。」

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