48歲馮德倫合影史塔龍 差28歲都頂白鬍優雅微笑

48歲的馮德倫（左）竟與年長28年的史塔龍一樣，鬍鬚幾近全白。（取材自Instagram）

近期多名港星來美，在南加州 出席Ralph Lauren 2023年春季系列時裝秀，除了名模琦琦與Ella任晴佳母女，男星馮德倫亦是座上客，換上最新春夏系列西裝，散發型男味道。不過，馮德倫期間和知名動作巨星席維斯史塔龍（Sylvester Stallone）合影，被網友發現相差28歲的兩人，竟都頂著全白鬍鬚。

香港 01報導，馮德倫以一身藍色天鵝絨西裝搭配口袋巾出席看秀，簡單搭配已相當有型，展現熟男魅力。此外，馮德倫還於個人Instagram秀出與兩位超級大咖的合照，讓粉絲興奮留言。

貼文中第一張是與席維斯史塔龍合照，只見兩人都帶著微笑，但網友發現48歲的馮德倫，竟與年長28年的史塔龍一樣，鬍鬚幾近全白，笑起來眼部也有不少魚尾紋，加上未加遮掩的幾絲白頭髮，看上去增齡不少。不過馮德倫看上去皮膚保養得相當不錯，真正展現由花美男變型男，優雅地老去，有粉絲留言相挺「德倫帥氣度完全不輸」。

馮德倫曬出與黛安基頓（左）的合照，粉絲留言大讚幸運。（取材自Instagram）

另一張照片，馮德倫和IG坐擁217萬追蹤人數、熟齡且魅力持續倍增的好萊塢傳奇女星黛安基頓（Dianne Keaton）合照。只見基頓舉著酒杯，隨性擺著姿勢，馮德倫則如影迷般露出靦腆微笑，讓粉絲大呼：「你這傢伙也太幸運了吧！（What a lucky guy you are）。」