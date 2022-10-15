鍾鎮濤正妹女兒赴英留學 妻不捨「哭暈在飛機上」

鍾鎮濤和范姜素貞的大女兒於今年升上大學。（取材自Instagram）

港星「阿B」鍾鎮濤和台灣老婆范姜素貞育有兩女鍾懿、鍾幗，今年大女兒鍾懿迎接18歲生日。范姜素貞日前透露先前陪鍾懿到英國 念書，提到18年前生下孩子後，從未想過要把女兒一個人放在異鄉，大感不捨，「我幾乎哭暈在機上」。

其實，鍾鎮濤在1997年和女星章小蕙結束9年婚姻，5年後就向法院申請破產 ，直到2006才年屆滿，這幾年努力還債時，遇上現在的台灣女友范姜素貞，兩人一起走過經濟低潮。如今鍾鎮濤才擺脫破產陰影，如今一家人在上海豪宅定居；今年8月夫妻倆為大女兒慶生，范姜素貞寫下：「花一般的年齡，夢一樣的歲月，好好把握珍惜，給自己創造一個超級的青春，祝My Baby Blythe，18歲生日快樂」。鍾鎮濤更說：「轉眼18歲了，現在踏入人生的另一階段，在國外沒有爸媽在身邊，要好好照顧自己，乖乖小鐘懿，爸爸的最大心願，就是看著你健康快樂的成長，掛念，生日快樂！」

鍾鎮濤和范姜素貞的大女兒於今年升上大學。（取材自Instagram）

日前，范姜素貞透露女兒在英國申請上了4所大學，分別是King’s College London、University of London、University of Manchester及London Film Academy，準備研讀電影 相關科系。她之後曬出送女兒到當地念書照片，痛苦表示：「從她出生後，最不敢想像的就是今天……放下她自己在異鄉，幾個月前已經跟自己綵排今天的情景但……我幾乎哭昏在機上。」