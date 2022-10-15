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黃大煒做日光浴「險送命」 心臟衰竭、雙腳硬如木頭

記者李姿瑩／綜合報導
一場大病後，黃大煒明顯瘦了一圈。（圖：年代新聞提供）
一場大病後，黃大煒明顯瘦了一圈。（圖：年代新聞提供）

58歲的歌手黃大煒之前從鬼門關前撿回一命，他近日上節目「聚焦2.0」分享因為心臟衰竭導致呼吸困難、被緊急送醫的驚險過程，竟然只是因為做日光浴，卻害他差一點送命。

去年夏天天氣炎熱，每日氣溫皆高達38℃。黃大煒回憶，當時他和女友一起游泳消暑，在女友的建議下，打算補曬平常不常露出的腳背。不料沒過多久，他的雙腳就出現水腫不適感，回家後經常半夜因喘不過氣而驚醒。他以為是曬傷或疫苗施打後的症狀，並未多加理會，結果最後竟因為心臟不適緊急送醫。

醫生評估黃大煒的心肺功能運作超載，正常人心跳應為每分鐘60至70下，但他卻是每分鐘137下；當心臟功能變差時，黃大煒又喝下大量的水，會導致無法順利排出，送醫後發現他兩腳像木頭一樣硬，壓都壓不下去。

黃大煒自認沒有三高，想不透為何「心臟衰竭」會找上門？雖然不清楚實際原因，但黃大煒推論最有可能因為工作以及自身興趣的關係，心理和生理一直保持在相對亢奮的狀態，以至於沒有好好放鬆休息，才會讓心臟出現負荷不了的狀況。

現在他已意識到健康的重要，整個人也瘦了一大圈，比起過去更加注意自己的身體狀況，也藉此提醒觀眾要多留意身體不適等警訊。

三高 游泳 疫苗

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