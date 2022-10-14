鍾鎮濤絕美女兒上英國名校 老婆不捨「哭暈在飛機上」

鍾鎮濤和范姜素貞的大女兒於今年升上大學。（取材自Instagram）

「阿B」鍾鎮濤和台灣老婆范姜素貞生有兩女鍾懿、鍾幗，而就在今年，大女兒鍾懿也已經迎接慶祝18歲生日，范姜素貞13日透露先前陪鍾懿到英國 念書，提到18年前生下孩子後，從未想過的就是今天要把女兒一個人放在異鄉，真的大感不捨，「我幾乎哭暈在機上」。

其實，鍾鎮濤在1997年和章小蕙結束9年婚姻，5年後就向法院申請破產 ，直到2006才年屆滿，這幾年努力還債時，遇上現在的台灣女友范姜素貞，兩人一起走過經濟低潮，如今鍾鎮濤才擺脫破產陰影，如今一家人在上海豪宅定居，然則今年8月就為女兒慶生，范姜素貞寫下「花一般的年齡，夢一樣的歲月，好好把握珍惜，給自己創造一個超級的青春，祝My Baby Blythe，18歲生日快樂」。

鍾鎮濤更說：「轉眼18歲了，現在踏入人生的另一階段，在國外沒有爸媽在身邊，要好好照顧自己，乖乖小鐘懿，爸爸的最大心願，就是看著你健康快樂的成長，掛念，生日快樂！」