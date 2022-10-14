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觀影說劇／又接下「變形金剛」 楊紫瓊戲約爆炸

記者陳建嘉╱綜合報導
楊紫瓊好萊塢戲約不斷。(取材自Instagram)
楊紫瓊好萊塢戲約不斷。(取材自Instagram)

女星楊紫瓊在好萊塢持續走紅，自從今年因為「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）獲億萬亮眼票房之後，近日又宣布加入「變形金剛：萬獸崛起」（Transformers: Rise of the Beasts），片約不斷。

楊紫瓊除了「媽的多重宇宙」，又陸續推出「小小兵2」（Minions: The Rise of Gru）、「阿凡達2」（Avatar：The Way of Water），先前在漫威「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）登場後，也預計之後會再度現身漫威電影，再加上一連串影集「美生中國人」（American Born Chinese）、「獵魔士：血源」（The Witcher: Blood Origin）以及「善惡魔法學院」（The School for Good and Evil），片約已經滿到爆炸，前一天才宣布加入「名偵探白羅」（Hercule Poirot）最新一集「A Haunting in Venice」，隔天就又宣布加入「變形金剛：萬獸崛起」。

「變形金剛：萬獸崛起」不同於原本的導演麥可貝（Michael Bay），改由小史蒂芬卡普爾（Steven Caple Jr.）執導，他在Instgram曬出配音演員身影，包括楊紫瓊和知名諧星彼特戴維森（Pete Davidson）。

「變形金剛」續作邀請楊紫瓊參演。(取材自推特)
「變形金剛」續作邀請楊紫瓊參演。(取材自推特)

據悉，楊紫瓊是為極限動物金剛「神鷹飛羅刹」（Airazor）配音，彼得則是為博派金剛「幻影」（Mirage）配音。

「變形金剛：萬獸崛起」由多米妮可菲許巴克（Dominique Fishback）、安東尼拉莫斯（Anthony Ramos）主演，故事也跳脫原本博派、狂派的對決，會加入更多種族，包括有動物型態變形能力的「極限金剛」（Maximals）和「掠奪金剛」（Predacons）。

楊紫瓊正為「變形金剛：萬獸崛起」配音。(取材自Instagram)
楊紫瓊正為「變形金剛：萬獸崛起」配音。(取材自Instagram)

楊紫瓊 媽的多重宇宙 漫威

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