觀影說劇／又接下「變形金剛」 楊紫瓊戲約爆炸

楊紫瓊好萊塢戲約不斷。(取材自Instagram)

女星楊紫瓊 在好萊塢持續走紅，自從今年因為「媽的多重宇宙 」（Everything Everywhere All at Once）獲億萬亮眼票房之後，近日又宣布加入「變形金剛：萬獸崛起」（Transformers: Rise of the Beasts），片約不斷。

楊紫瓊除了「媽的多重宇宙」，又陸續推出「小小兵2」（Minions: The Rise of Gru）、「阿凡達2」（Avatar：The Way of Water），先前在漫威 「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）登場後，也預計之後會再度現身漫威電影，再加上一連串影集「美生中國人」（American Born Chinese）、「獵魔士：血源」（The Witcher: Blood Origin）以及「善惡魔法學院」（The School for Good and Evil），片約已經滿到爆炸，前一天才宣布加入「名偵探白羅」（Hercule Poirot）最新一集「A Haunting in Venice」，隔天就又宣布加入「變形金剛：萬獸崛起」。

「變形金剛：萬獸崛起」不同於原本的導演麥可貝（Michael Bay），改由小史蒂芬卡普爾（Steven Caple Jr.）執導，他在Instgram曬出配音演員身影，包括楊紫瓊和知名諧星彼特戴維森（Pete Davidson）。

「變形金剛」續作邀請楊紫瓊參演。(取材自推特)

據悉，楊紫瓊是為極限動物金剛「神鷹飛羅刹」（Airazor）配音，彼得則是為博派金剛「幻影」（Mirage）配音。