觀影說劇／又接下「變形金剛」 楊紫瓊戲約爆炸

楊紫瓊好萊塢戲約不斷。(取材自Instagram)

女星楊紫瓊 在好萊塢持續走紅,自從今年因為「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once)獲億萬亮眼票房之後,近日又宣布加入「變形金剛:萬獸崛起」(Transformers: Rise of the Beasts),片約不斷。

楊紫瓊除了「媽的多重宇宙」,又陸續推出「小小兵2」(Minions: The Rise of Gru)、「阿凡達2」(Avatar:The Way of Water),先前在漫威 「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)登場後,也預計之後會再度現身漫威電影,再加上一連串影集「美生中國人」(American Born Chinese)、「獵魔士:血源」(The Witcher: Blood Origin)以及「善惡魔法學院」(The School for Good and Evil),片約已經滿到爆炸,前一天才宣布加入「名偵探白羅」(Hercule Poirot)最新一集「A Haunting in Venice」,隔天就又宣布加入「變形金剛:萬獸崛起」。

「變形金剛:萬獸崛起」不同於原本的導演麥可貝(Michael Bay),改由小史蒂芬卡普爾(Steven Caple Jr.)執導,他在Instgram曬出配音演員身影,包括楊紫瓊和知名諧星彼特戴維森(Pete Davidson)。

「變形金剛」續作邀請楊紫瓊參演。(取材自推特)

據悉,楊紫瓊是為極限動物金剛「神鷹飛羅刹」(Airazor)配音,彼得則是為博派金剛「幻影」(Mirage)配音。