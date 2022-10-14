拍賣上億港元私藏珠寶 關之琳貴氣現身

關之琳透露收藏珠寶超過30年。(取材自Instagram)

上月剛迎來60歲生日的關之琳，近日以全黑造型現身拍賣 會，她除了拿出逾億港元的私藏珠寶拍賣外，又戴上價值超過4500萬元(港幣，下同，約575萬美元)的鑽石耳環、頸鏈和戒指，久未公開露面的她電眼魅力依舊，貴氣十足。

綜合媒體報導，關之琳透露收藏珠寶已經超過30年，無論是藍寶石、紅寶石、綠寶石還是鑽石，她都非常喜歡，雖然多年來收藏了無數珍藏品，但為了令自己的60大壽更有意義，於是決定拍賣部分珍藏，並將所得的款項全部撥捐慈善用途。

報導指出，在她拿出來的25件珠寶首飾之中，以一只12.46卡的紅寶石及鑽石戒指最為名貴，預計總值2200萬至3500萬元。

關之琳2015年與富商陳泰銘離婚後，一人住在香港 半山的豪宅，生活過得簡單而從容。

她也透露先前去了巴黎及泰國旅遊慶祝生日，剛回港就碰到香港防疫措施放寬到「0＋3」，就當作是一份很好的生日禮物。關之琳說：「其實我不想慶祝生日，但聽到這個消息後，每個朋友都好開心，就當慶祝生日吧。」

不少影迷關心她是否會重返幕前拍戲？關之琳直言：「我記不住對白，害人家要等我就不好啦！我現在更享受到戲院欣賞電影 。」她透露自從少拍戲就開始學好多東西，「尤其是以前沒時間接觸的活動，像學插花啦，生活就是這麼簡單」。