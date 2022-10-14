我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

9月通膨仍高 紐時：若變「通膨預期」將成惡夢

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

拍賣上億港元私藏珠寶 關之琳貴氣現身

娛樂新聞組╱綜合報導
關之琳透露收藏珠寶超過30年。(取材自Instagram)
關之琳透露收藏珠寶超過30年。(取材自Instagram)

上月剛迎來60歲生日的關之琳，近日以全黑造型現身拍賣會，她除了拿出逾億港元的私藏珠寶拍賣外，又戴上價值超過4500萬元(港幣，下同，約575萬美元)的鑽石耳環、頸鏈和戒指，久未公開露面的她電眼魅力依舊，貴氣十足。

綜合媒體報導，關之琳透露收藏珠寶已經超過30年，無論是藍寶石、紅寶石、綠寶石還是鑽石，她都非常喜歡，雖然多年來收藏了無數珍藏品，但為了令自己的60大壽更有意義，於是決定拍賣部分珍藏，並將所得的款項全部撥捐慈善用途。

報導指出，在她拿出來的25件珠寶首飾之中，以一只12.46卡的紅寶石及鑽石戒指最為名貴，預計總值2200萬至3500萬元。

關之琳2015年與富商陳泰銘離婚後，一人住在香港半山的豪宅，生活過得簡單而從容。

她也透露先前去了巴黎及泰國旅遊慶祝生日，剛回港就碰到香港防疫措施放寬到「0＋3」，就當作是一份很好的生日禮物。關之琳說：「其實我不想慶祝生日，但聽到這個消息後，每個朋友都好開心，就當慶祝生日吧。」

不少影迷關心她是否會重返幕前拍戲？關之琳直言：「我記不住對白，害人家要等我就不好啦！我現在更享受到戲院欣賞電影。」她透露自從少拍戲就開始學好多東西，「尤其是以前沒時間接觸的活動，像學插花啦，生活就是這麼簡單」。

關之琳透露收藏珠寶超過30年。(取材自微博)
關之琳透露收藏珠寶超過30年。(取材自微博)

拍賣 香港 電影

上一則

網曬朱茵11歲嫩照 清純無敵引圍觀

下一則

楊冪最胖模樣瘋傳 網看呆「怎會這樣」

延伸閱讀

關之琳拍賣1億港元私藏珠寶 拒再拍戲：記不住台詞

關之琳拍賣1億港元私藏珠寶 拒再拍戲：記不住台詞
Angelababy現身寺廟疑求姻緣 素顏「真面目現形」

Angelababy現身寺廟疑求姻緣 素顏「真面目現形」
離婚後想再求姻緣？ Angelababy現身廟宇「素顏」曝光

離婚後想再求姻緣？ Angelababy現身廟宇「素顏」曝光
60歲關之琳法國現蹤 網友見真面目讚：眼前一亮

60歲關之琳法國現蹤 網友見真面目讚：眼前一亮

熱門新聞

有人在多倫多拍到吳卓林（左）在排隊領免費食物。 （取材自微博）

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

2022-10-09 03:33
網友在迪士尼捕獲野生伊能靜，直讚她的背影就像少女。(取材自微博)

野生伊能靜真實樣貌曝光 網讚「真的是少女」

2022-10-09 20:34
甄珍(左)、章立衡母子。圖／摘自臉書

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

2022-10-06 09:22
張柏芝上節目聊到謝霆鋒。圖／摘自YouTube

離婚11年 張柏芝這樣稱呼前夫謝霆鋒 被讚「得體」

2022-10-10 16:49
菲利普親王（左）生前與潘妮洛普交情好，但彼此之間未必有更多的發展。圖／摘自mirror.co.uk

「王冠」挑動皇室敏感神經 引爆黛妃生前驚世訪問核彈

2022-10-10 13:23
王艷因「還珠格格」中的晴兒角色打開知名度。(取材自微博)

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

2022-10-13 03:26

超人氣

更多 >
使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭

使用前三思 這些物品絕對不要用消毒濕巾擦拭
拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站

拜登的半導體禁令 要求美籍華人在美中之間選邊站
影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人
「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明

「還珠格格」王艷2億美元豪宅遭法拍 老公下落不明
裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元

裴洛西皇后區華社談通膨 華人怨：2把蔥快4元