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被消失1年…趙薇突更新IG 網驚：要回歸了？

娛樂新聞組╱綜合報導
趙薇。(取材自Instagram)
趙薇。(取材自Instagram)

女星趙薇去年8月被官方列為「劣跡藝人」，所有作品遭除名、下架，影音平台搜尋她名字「查無此人」，在演藝圈「被消失」一年多，近日突然更新Instagram，還把頭像換成綠度母的佛照，網友驚：「這是預告要回歸了？」

綜合媒體報導，趙薇今年6月曾透過IG哀悼已逝的父親，但過沒多久就刪除該貼文，直到近日突然於IG分享一張綠度母佛像照，並表示「願一切眾生皆能證悟真言」，頭貼也換成了佛像照；粉絲驚喜直呼「失蹤人口回歸」、「最近過得好嗎」、「確定不是被盜帳號」，還有粉絲猜測趙薇是否要回歸娛樂圈了。

趙薇2021年突然被列為「劣跡藝人」，當時正在拍攝新劇被換角，行蹤也成謎，不少人猜她已離開中國，不過她聲明表示自己依舊在北京

據悉，觀世音菩薩悲憫眾生落淚時，右眼的淚水化成綠度母，而觀世音菩薩可化作21位度母。另在藏傳佛教中，綠度母被認為是最早的度母，也是21度母之首，誦修其咒能去災難退恐懼、消除煩惱根本和增長智慧與壽命。

再對照趙薇今年6月悼念父親卻火速刪掉的文章，「生生不息！阿彌陀佛，爸爸永遠在我心裡，如一片落葉，一朵飛花，一絲輕煙」、「離開是什麼？根本沒有離開，你的一切不值一提，而我一無所有」，或許她仍在整理心情中。

趙薇12日突然更新Instagram，還把頭像換成綠度母佛照。(取材自Insta...
趙薇12日突然更新Instagram，還把頭像換成綠度母佛照。(取材自Instagram)

趙薇 北京

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