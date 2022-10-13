女富豪劉芊螢砸錢拍戲 控遭經紀人詐騙

女富豪劉芊螢(左)帶資入組當女主角，稱遭到前經紀人詐騙。(取材自網路)

中國富婆劉芊螢出資拍古裝劇「鳳鳴笙簫簫」，還自己演女主角，還找來24歲的鮮肉演員王軒搭檔，在網路上大受討論；但她近日在社群網站 上控訴，她的前經紀人詐騙 她數百萬人民幣，告訴她「新人要投資 戲劇才能拍戲」，但她投資後卻沒有拍到戲，錢也不退回來，讓她氣炸提告前經紀人。並稱不知自己做錯了什麼？

劉芊螢外傳是金融業公司高階主管，砸錢出資兼主演古裝劇，男主角是24歲的王軒，曾在「且試天下」扮演楊洋的部下「任穿雨」，另一個男主角是選秀節目「青春有你3」的周峻宇。該劇名叫「鳳鳴笙簫簫」，描述酒樓老闆「鳳傾羽」邂逅會算命的小神婆「陸蕓笙」，兩人聯手解開懸疑事件的冒險故事。

劉芊螢一直有明星夢，跟王軒合照充滿母子戀的感覺，王軒更被網友嘲笑「表情生硬」、「生無可戀」。帶資進組的劉芊螢其實也知道網友的評論，但無阻她一心追夢，她表示，「感謝大家的關注，部分人覺得我又老又醜也沒有演技，我反而很感激大家提出中肯的建議，我會更加努力地呈現出好的作品給大家，努力做一個積極樂觀的女生。」

然而日前劉芊螢發影片，透露自己被前經紀人利用，故意詐騙她對演藝圈不瞭解，說服她投資帶資入劇組，才能有角色可以拍，甚至用話術告訴她「這個資源我給到其他藝人，都能換一套房了」、「沒有代表作，必須要帶資進組」。

這樣讓她帶資入劇組來誘騙她，但最後她一部戲都沒拍成，甚至也不還她錢，因此她也對前經紀人提出告訴，認為「在職期間很多工作都沒有落實，而且資金也不知去向，也不簽署任何的合約」，但她也強調被詐騙的不是「鳳鳴笙簫簫」這部片子，該劇目前已經殺青並進入後期。