劉愷威疑有新歡 被爆牽手小18歲已婚女星

劉愷威被拍到與一女子牽手散步，網友指出女子看起像是演員尤靖茹。(取材自微博)

香港 男星劉愷威與中國人氣女星楊冪 於2018年離婚，近日他參加陸綜「披荊斬棘的哥哥2」，動向令人關注，日前有網友爆料，看到劉愷威與一名短髮戴帽子的女子牽手散步，還指女方看起像是演員尤靖茹；對於被指疑為劉愷威新歡，尤靖茹經紀人與本人都發聲否認。

一名網友於微博發文，表示跑步時遇到明星談戀愛，並曬出一對男女牽手的畫面，PO文者表示，畫面中男子就是男星劉愷威，「劉愷威很高調，口罩 都沒戴」，而對於畫面中女子，PO文者表示很眼熟，感覺是演員，有人則稱女方看起來像是曾演過「春風十里不如你」的女演員尤靖茹，與劉愷威相差18歲。

而PO文者也再留言描述當時情境，透露當時他跑步時從遠處就看到劉（劉愷威），女方就是尤。爆料者還稱當時他其實是錄影，當因兩人對話錄的太清楚，他覺得不能發，所以改從影片截圖，畫面才會比較模糊。而女方去年底才官宣結婚，不過她現已將婚訊PO文刪除，感情狀態耐人尋味。

不過隨著爆料內容傳開，尤靖茹的經紀人先曬照「我們家美麗的長髮小尤」闢謠，直呼：「造謠胡扯博眼球的，我勸你們善良！」隨後，尤靖茹本人也曝光長髮自拍照，透露自己正在集中隔離中，也直言：造謠可是要負責任的。