梁朝偉罕見同框劉嘉玲 網友：神仙夫妻

梁朝偉罕見同框老婆劉嘉玲。(取材自微博)

香港影帝梁朝偉 日前到南韓參加釜山影展，獲頒「亞洲電影人獎」，身兼經紀人及老婆的劉嘉玲一路相隨，先前還與火紅影集「魷魚遊戲 」導演 黃東赫密會，掀起各界討論；劉嘉玲近日更難得貼出夫妻一起看展的照片，兩人終於同框，讓大批網友直呼根本是「神仙夫妻」。

鏡週刊報導，劉嘉玲曬出和梁朝偉一同到南韓三星美術館參觀的照片，不同於之前都是與其他人合照，這次劉嘉玲貼出只有夫妻兩人的照片，其中一張肩並肩對著鏡頭微笑，另一張則是一起欣賞藝術品的背影，看起來相當甜蜜。

網友們看了紛紛留言：「幸福滿滿」「一個華麗，一個低調，竟出奇地沒有違和感」「這才是最美好的愛情」「眼裡滿滿的愛」，也有網友單獨向梁朝偉告白：「太喜歡梁朝偉，就是不穿什麼大紅大紫的衣服，也沒有全身名牌，就很樸實。」

劉嘉玲日前貼出梁朝偉與「魷魚遊戲」導演黃東赫對談的照片，還發文：「Let's play Squid game！」（來玩魷魚遊戲吧！），讓粉絲們相當驚喜，紛紛猜測梁朝偉是否會加入「魷魚遊戲2」陣容。對此韓媒報導，該劇製作單位澄清，梁朝偉並沒有要出演，是因為劉嘉玲和梁朝偉都是「魷魚遊戲」的劇迷，這次有機會到首爾便主動邀約與導演黃東赫吃飯。