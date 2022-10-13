吳克群「披荊斬棘2」自剖與「她」遺憾 數度淚崩喊卡

吳克群自剖與亡母遺憾，「好久不見」唱入心扉。(圖：唱戲世界娛樂提供)

台灣歌手吳克群在中國歌唱節目「披荊斬棘2」第四場公演（簡稱四公）舞台，與馬頔合作「好久不見」；吳克群自剖遺憾，分享曾答應要帶媽媽去夏威夷 玩，卻耗時在完成自己夢想的工作，直到2018年媽媽因肺腺癌病逝，「我才驚覺這個再也不能實現的約定。讓內心再怎麼悔恨不已，都只能是痛心的遺憾」。

來源：湖南衛視芒果TV官方頻道

他談到每次過年回家時，都會再次想起與媽媽的夏威夷約定；馬頔聽完默默流淚，也談到對奶奶也有很深的遺憾，奶奶總想和他合照，「但我總感覺這事不用急，以後再拍就好。沒想到有一天奶奶竟然意外過世了，回去才發現竟然和奶奶沒有什麼合照」。抱著對於過世至親的遺憾，2人在正式演出前，數度因投入過多感情淚崩而中斷，彩排也只能走位，也讓這首歌成為一首「無法練習」的歌曲。