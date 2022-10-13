吳克群「披荊斬棘2」自剖與「她」遺憾 數度淚崩喊卡
台灣歌手吳克群在中國歌唱節目「披荊斬棘2」第四場公演（簡稱四公）舞台，與馬頔合作「好久不見」；吳克群自剖遺憾，分享曾答應要帶媽媽去夏威夷玩，卻耗時在完成自己夢想的工作，直到2018年媽媽因肺腺癌病逝，「我才驚覺這個再也不能實現的約定。讓內心再怎麼悔恨不已，都只能是痛心的遺憾」。
來源：湖南衛視芒果TV官方頻道
他談到每次過年回家時，都會再次想起與媽媽的夏威夷約定；馬頔聽完默默流淚，也談到對奶奶也有很深的遺憾，奶奶總想和他合照，「但我總感覺這事不用急，以後再拍就好。沒想到有一天奶奶竟然意外過世了，回去才發現竟然和奶奶沒有什麼合照」。抱著對於過世至親的遺憾，2人在正式演出前，數度因投入過多感情淚崩而中斷，彩排也只能走位，也讓這首歌成為一首「無法練習」的歌曲。
2人在正式表演這首歌時，都眼睛泛淚，馬頔演出後更是情緒不能自己的痛哭失聲，吳克群與馬頔相擁互慰，坦言演出時根本不敢去看馬頔，因為怕自己也會承受不住，吳克群：「因為這不是表演，而是我們的心裡話。這一刻，歌唱不再是技術性的表演，而是內心最直接真實的表達。我們倆希望大家都不要有和我們一樣的懊悔和遺憾⋯」
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