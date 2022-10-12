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「小森林」完結篇 張彬彬、虞書欣1分鐘擁吻 戲迷卻不高興

記者杜沛學／台北即時報導
張彬彬(右)與虞書欣在「兩個人的小森林」最終回撒糖，戲迷卻仍嫌看不夠。(取材自微博)
張彬彬(右)與虞書欣在「兩個人的小森林」最終回撒糖，戲迷卻仍嫌看不夠。(取材自微博)

張彬彬與虞書欣主演的中國電視劇「兩個人的小森林」12日播出第35集完結篇，該劇曾因刪減太多男女主角恩愛吻戲畫面，讓男女配角太多戲分，掀起網友發起「棄劇」潮，完結篇終於讓男女主角大放閃光，最終張彬彬與虞書欣在花海中擁吻，官方微博也特別放上兩人一分鐘擁吻片段，但戲迷不領情，氣喊：「欠我們那麼多分鐘什麼時候還？」

「兩」劇曾把男女主角97秒激情熱吻剪成只剩15秒「親下巴」畫面，讓兩人在劇中感情發展的進度大受影響，戲迷怒喊棄劇，張彬彬還特地開直播挽留戲迷，掛保證後面劇情一定好看。終於在倒數第二集、第34集，男女主角正式交往，開啟熱戀模式狂親，但卻又被網友發現，兩人在圖書館的吻戲也被刪減，相當氣憤。

完結篇中，虞書欣飾演的「虞美人」準備見總裁婆婆，相當緊張，出現各種幻想場面，好在準婆婆認為她讓「莊羽（張彬彬飾）」變得更開朗，認可這位媳婦。最終回接近尾聲又出現反轉，虞美人決定讓莊羽到非洲完成實驗，兩人再度分別。

不過兩人一直都維持聯繫，莊羽也時不時安排「遠距離約會」，直到他回國，先是透過訊息求婚，隨後讓司機將虞美人載到花海，他則在帥氣站在花海中等待思念已久的愛人，實現曾抽到的「幸運籤」預言，「如果每次想你時都拿一束花，那我將徜徉在花海中」。

對於最終的一分鐘吻戲，許多網友仍不領情，表示：「刪了那麼多，就補一分鐘。」、「把剪了的片段全都給我還回來，搞個一個小時的番外。」、「可以把前面的吻戲還給我嗎？」

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