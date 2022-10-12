關之琳拍賣1億港元私藏珠寶 拒再拍戲：記不住台詞

關之琳配戴此次上拍的紅寶石鑽石手環。(圖:佳士得提供)

香港 女星關之琳，在1980、1990年代香港電影最興盛蓬勃的期間走紅，擁有靈動雙眸的她曾被稱為「香江第一美人」。出身演藝世家的她，以黃飛鴻系列中的十三姨角色最廣為人知，並曾與富商兼大收藏家劉鑾雄、陳泰銘等人傳過緋聞。今年60歲的她宣布將於11月28日登場的香港佳士得（Christie's）的瑰麗珠寶現場拍賣 中，推出共51件、總價值逾1億港元的私人珠寶珍藏上拍，部分拍賣收益將撥捐慈善用途。

港媒報導，她直言不會再復出拍戲，「我記不住台詞！」但會進戲院支持港產片。現階段除了投資，也會堅持運動及學習有興趣的事，享受簡單生活。

關之琳珍藏珠寶，有不少來自Cartier、Buccellati、Bulgari、Van Cleef & Arpels、Louis Vuitton 和 Boghossian 等知名珠寶品牌的作品，含括鑽石、 彩色鑽石、紅寶石、天然珍珠、翡翠和祖母綠等珍貴寶石，其中估價最高者為一枚由BOGHOSSIAN設計的12.64克拉緬甸 天然紅寶石及鑽石戒指。