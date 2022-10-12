我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ACT成績創30年來新低 SAT平均考分也愈來愈差

91歲民權先驅 波士頓公園被刺傷 市長吳弭譴責暴力

關之琳拍賣1億港元私藏珠寶 拒再拍戲：記不住台詞

娛樂新聞組／即時報導
關之琳配戴此次上拍的紅寶石鑽石手環。(圖:佳士得提供)
關之琳配戴此次上拍的紅寶石鑽石手環。(圖:佳士得提供)

香港女星關之琳，在1980、1990年代香港電影最興盛蓬勃的期間走紅，擁有靈動雙眸的她曾被稱為「香江第一美人」。出身演藝世家的她，以黃飛鴻系列中的十三姨角色最廣為人知，並曾與富商兼大收藏家劉鑾雄、陳泰銘等人傳過緋聞。今年60歲的她宣布將於11月28日登場的香港佳士得（Christie's）的瑰麗珠寶現場拍賣中，推出共51件、總價值逾1億港元的私人珠寶珍藏上拍，部分拍賣收益將撥捐慈善用途。

港媒報導，她直言不會再復出拍戲，「我記不住台詞！」但會進戲院支持港產片。現階段除了投資，也會堅持運動及學習有興趣的事，享受簡單生活。

關之琳珍藏珠寶，有不少來自Cartier、Buccellati、Bulgari、Van Cleef & Arpels、Louis Vuitton 和 Boghossian 等知名珠寶品牌的作品，含括鑽石、 彩色鑽石、紅寶石、天然珍珠、翡翠和祖母綠等珍貴寶石，其中估價最高者為一枚由BOGHOSSIAN設計的12.64克拉緬甸天然紅寶石及鑽石戒指。

她表示自己三年疫情期間重新思考，決心將更多心力投入慈善相關事業，「這些珠寶完美反映我鍾愛的簡約古典風格，它們既優雅不凡，也容易配襯。每一件珠寶在我的收藏旅程和人生中也別具意義，承載許多美好回憶。」

關之琳珍藏中最高估價拍品：BOGHOSSIAN設計12.64克拉緬甸天然紅寶石及...
關之琳珍藏中最高估價拍品：BOGHOSSIAN設計12.64克拉緬甸天然紅寶石及鑽石戒指，估價約2,200萬港元起。(圖:佳士得提供)
CARTIER設計的鑽石手鍊，估價150萬港元起。(圖:佳士得提供)
CARTIER設計的鑽石手鍊，估價150萬港元起。(圖:佳士得提供)
寶格麗設計的鑽石手鐲/胸針，估價250萬港元起。(圖:佳士得提供)
寶格麗設計的鑽石手鐲/胸針，估價250萬港元起。(圖:佳士得提供)
梵克雅寶設計的珍珠及鑽石手鐲，估價30萬港元起。(圖:佳士得提供)
梵克雅寶設計的珍珠及鑽石手鐲，估價30萬港元起。(圖:佳士得提供)
22.18克拉D色VVS1淨度鑽石及紅寶石吊墜項鍊，估價1300萬港元起。(圖:...
22.18克拉D色VVS1淨度鑽石及紅寶石吊墜項鍊，估價1300萬港元起。(圖:佳士得提供)

香港 拍賣 緬甸

上一則

網爆楊冪前夫劉愷威「高調牽手已婚女星」？女方發聲了

下一則

嘟嘴拍照挨轟 林志玲再出招自虧：又要被投訴了

延伸閱讀

昌興珠寶熱銷Grand Seiko新世代機芯限量款

昌興珠寶熱銷Grand Seiko新世代機芯限量款
Angelababy現身寺廟疑求姻緣 素顏「真面目現形」

Angelababy現身寺廟疑求姻緣 素顏「真面目現形」
離婚後想再求姻緣？ Angelababy現身廟宇「素顏」曝光

離婚後想再求姻緣？ Angelababy現身廟宇「素顏」曝光
60歲關之琳法國現蹤 網友見真面目讚：眼前一亮

60歲關之琳法國現蹤 網友見真面目讚：眼前一亮

熱門新聞

有人在多倫多拍到吳卓林（左）在排隊領免費食物。 （取材自微博）

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

2022-10-09 03:33
甄珍(左)、章立衡母子。圖／摘自臉書

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

2022-10-06 09:22
網友在迪士尼捕獲野生伊能靜，直讚她的背影就像少女。(取材自微博)

野生伊能靜真實樣貌曝光 網讚「真的是少女」

2022-10-09 20:34
張柏芝上節目聊到謝霆鋒。圖／摘自YouTube

離婚11年 張柏芝這樣稱呼前夫謝霆鋒 被讚「得體」

2022-10-10 16:49
菲利普親王（左）生前與潘妮洛普交情好，但彼此之間未必有更多的發展。圖／摘自mirror.co.uk

「王冠」挑動皇室敏感神經 引爆黛妃生前驚世訪問核彈

2022-10-10 13:23
邱于庭擔任「織心織意—時尚展 Body as a creative ground」服裝秀嘉賓。記者沈昱嘉／攝影

台灣一代戲劇女神暴腰瘦 愛女美貌曝光

2022-10-09 16:11

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
王力宏停工近1年 挑「愛的禮物」近況曝光

王力宏停工近1年 挑「愛的禮物」近況曝光
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好