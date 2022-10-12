黃曉明回青島老家做核酸 超狂穿搭無人認出

黃曉明為了防疫做檢測，全身包得密不透風。(取材自微博)

中國疫情 逐日升溫，為了避免感染者暴增，官方宣布各區加強核酸檢測 作業，男星黃曉明 近日排隊做核酸，把全身包得密不透風，民眾都沒有發現他的存在。

日前黃曉明返回老家青島，難得偷得浮生半日閒，曬出走過青島老街獨照，這次又釋出自己排隊做核酸的照片，只見他一身黑、防護面具出巡，包得密不透風，就連身旁的防疫工作人員都認不出，也沒多看一眼。

許多網友打趣留言：「怎麼有人持核酸搶劫」、「你最近有點搞笑」、「誰能認出你來算他牛」、「外星人打卡人類核酸景點」、「做核酸的小哥哥小姐姐說這是離黃曉明最近、但又最遺憾的一次，看到了本人好像又沒看到」。

黃曉明自從與Angelababy離婚後各走各的，即便為了陪小孩也不合體，早已不是當年的神仙眷侶。

黃曉明日前秀出自己一人走到老區的照片，「再一次走過青島的老街區，上街里、銀魚巷、劈柴院、中山路，吃上了兒時最愛的狗不理，彷彿一下子回到了小時候，感覺很親切也很懷念」，背景看起來很是孤獨，不少網友更留言「Baby不見了，孤單」、「有帶過她返老家嗎」、「找過另一個見父老」今非昨是，如今曉明獨回青島，令人不勝唏噓！