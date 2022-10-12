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楊冪、許凱新戲突延播 戲迷怒喊：退錢

娛樂新聞組╱綜合報導
許凱(左)、楊冪主演的「愛的二八定律」突然延播，網友瘋猜撤檔原因。(取材自微博)
許凱(左)、楊冪主演的「愛的二八定律」突然延播，網友瘋猜撤檔原因。(取材自微博)

楊冪與許凱主演的新劇「愛的二八定律」原本定檔13日在騰訊上架，日前微博上狂放撒糖預告，主演們也紛紛轉發開播消息，沒想到卻在11日深夜突然宣布延後播出，讓粉絲們相當失望，不僅心疼自己偶像，更瘋猜撤檔原因。

綜合媒體報導，騰訊在微博上發文解釋延播：「因技術原因，原定10月13日上線的『愛的二八定律』將改檔延後播出，具體播出時間另行通知。給大家帶來的不便我們深表歉意，感謝大家的關注。」

戲劇官方微博也轉發消息：「相逢終有時，感謝大家的支持，請大家耐心等待。」許多粉絲自我安慰「好事多磨」，但也有戲迷很氣憤，表示特地為了這部戲充值了會員，結果卻延播，直喊「退錢」、「會員白充了」。

大批網友不解「一個現代劇要啥技術？」有網友推論，延播是因為想等電視台（上衛星）一起播送；也有指出，是因劇中情節過度娛樂化，踩了不少紅線雷區，慘遭責令修改，相關猜測層出不窮。

有粉絲截圖道，和許凱合作過的星好友，包括程瀟、李一桐、秦嵐、陳飛宇、張嘉倪、檀健次、劉學義、彭昱暢、張榕容等人日前紛紛發文挺新劇，沒想到新劇突然延播，這一波造勢全都白費了。

報導指出，「愛的二八定律」不同於陸劇喜愛翻拍暢銷小說的路線，這次是原創劇本，描述單身女律師「秦施」為了追求事業，和宅男「陽華」意外結婚的故事，屬於姐弟戀題材。該劇2021年2月在上海開拍，同年6月公開首波預告，12月就已經取得播出許可證，預計播出40集。

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