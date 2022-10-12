短髮秦嵐 長腿、深溝照辣翻

秦嵐曬照大秀性感。(取材自微博)

女星秦嵐在「延禧攻略」飾演最美富察皇后翻紅，雖已43歲，外貌依舊維持得宜，最近她剪掉招牌長髮，以一頭俏麗短髮示人，外型有如逆齡成少女，接著又曬出一組低胸美照，雙腿筆直誘人，胸前深溝也現形，讓網友直呼太辣。

外型出色的秦嵐，身邊卻始終不見護花使者，同年紀好友幾乎都已結婚，她卻不急著走入家庭，反而十分享受目前自由自在的生活。「我每每一聽到她們一早要起床，帶孩子，尤其孩子做作業，在家上網課，她們真的抓狂了，我就覺得我好幸福」。

關於擇偶條件，秦嵐說：「我比較欣賞內斂，低調的人，特別害怕一身名牌、自負的人，感覺總是要踩著你、壓你一頭。」

秦嵐指出，自己不是有恐婚症，只是還沒找到對的人和對的時間，「我覺得婚姻也是一種timing，你一定要找到那個人跟你有共鳴的一個人，你才能夠開啟這段旅程。我想，老天應該會眷顧我的，我應該能遇到那個人」。

而近日她曬出自己一組辣照，寫下「有時候幸福就像玻璃，稍微調整一下角度，就會光芒四射」，照片中可見她上下齊露，事業線和雪白大腿看得網友目不轉睛，紛紛留言「是不是也有被自己美到了」。