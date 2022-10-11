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甄子丹「搜救」轉型平凡爸 票房不佳…恐賠2000萬

娛樂新聞組／綜合報導
甄子丹轉型之作「搜救」，沒有拿到預期的票房。（取材自微博）
甄子丹轉型之作「搜救」，沒有拿到預期的票房。（取材自微博）

香港動作明星甄子丹領銜主演並監製，羅志良編劇、導演，韓雪、賈冰、唐旭等主演的電影「搜救」日前上映。不過，該片於本月十一檔期上映後，8天下來票房僅1572萬（人民幣，下同，約220萬美元），為同檔期作品中敬陪末座，預計最終票房不到2000萬，跟戲院拆帳後，估計最後至少賠本1.8億（約2520萬美元）。

新京報報導，在觀眾認知中，甄子丹一直是著名動作演員，「殺破狼」、「導火線」、「葉問」等作品給他貼上武打標籤。但甄子丹近年一直立圖轉型，希望把動作和好的故事結合，給觀眾情感上的共鳴。

在「搜救」中，甄子丹飾演一個普通的父親阿德，一家人自駕進入東北長白山旅行，原本其樂融融的旅行，卻因甄子丹的過失導致8歲兒子走失。甄子丹夫妻向當地相關部門尋求援助，搜救行動即刻展開。

甄子丹表示，「搜救」是他希望跟觀眾分享、更接近於生活的故事，在拍攝過程中，他發現電影情感部分的演繹難度不亞於動作片；雖然片中沒有動作戲，但打戲卻是藏在心裡的，在表演上同樣有難度。

據報導，有觀眾評價該片：「甄子丹不再一個打十個，更能體會到他為了救孩子的魯莽，甚至不顧後果義無反顧，被阻礙時的無助。」

另據香港01報導，對於甄子丹的轉型之作，不少網友大讚他「演技大爆發」，將父親角色演繹得相當到位。不過也有不少人認為劇情尷尬又牽強，整體來說可看性不高，評價不佳導致入場號召力不足。

甄子丹 電影 香港

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